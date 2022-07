Ohm lance une offre d’autoconsommation et d’économies d’énergies

5ème fournisseur d’électricité et de gaz sur le marché des particuliers et des professionnels, et 1er fournisseur d’énergie renouvelables, avec 230 000 abonnés, Ohm Énergie élargit son modèle économique vers les services énergétiques, avec une ambition identique : réduire la facture énergétique de ses clients. Ohm propose ainsi à ses clients d’autoconsommer leur propre énergie avec une offre d’autoconsommation, associant photovoltaïque et boîtier de gestion de la consommation des équipements domestiques. Détails !

Ohm propose désormais à ses clients une solution d’autoconsommation intelligente. Elle associe des panneaux photovoltaïques installés sur les toitures et un boîtier de gestion innovant qui régule la consommation des principaux postes électriques des foyers : frigidaire, climatiseur, chauffe-eau, chauffage, piscine…

Autoconsommer : produire sa propre énergie et en consommer le maximum

Ce boîtier de gestion permet de :

● Déclencher automatiquement le chauffe-eau et les appareils énergivores dès que le niveau d’ensoleillement le permet.

● De suivre et piloter sa consommation à distance pour consommer au maximum l’énergie produite.

● Réguler le chauffage en tenant compte de la température extérieure

Sur la base d’une maison de 70m² consommant annuellement 10 000 kWh, une installation photovoltaïque (PV) de 6 kWc (20 panneaux de 300 Wc) produisant 3300 kWh/an permet de couvrir jusqu’à 60% de la consommation du client en heures pleines sur la base d’une offre heures pleines / heures creuses. Le propriétaire de cette installation a également la possibilité de revendre le surplus d’énergie généré au tarif de 0,10€/kWh. Sur la base d’une maison de 150 m² consommant annuellement 17000 kWh, une installation photovoltaïque de 9 kWc permet de couvrir entre 60 et 80% de la consommation électrique en heures pleines.

Consommer moins : isoler son logement

Ohm élargit également ses offres dans les services énergétiques pour permettre à ses abonnés d’optimiser et de réduire leur facture d’électricité. Ohm propose à ses clients une offre de services intégrés : identification du profil de consommation, audit énergétique, solutions adaptées et travaux de rénovation énergétique. Ohm accompagne ses clients sur l’intégralité de ces étapes.

Consommer moins : tracker les fuites d’énergie grâce aux compteurs Linky

Via son coach énergie « Ohmy », Ohm Énergie offre ainsi de nombreuses fonctionnalités supplémentaires tels que la comparaison à des foyers équivalents, l’estimation des consommations par usages, l’optimisation de la puissance, des conseils personnalisés, ou encore une estimation du Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) du logement. Ohm Energie est – à date – le seul fournisseur d’énergie qui propose à ses clients d’identifier la “signature” de consommation énergétique du chauffe-eau, et de vérifier si celui-ci est correctement paramétré.

Payer son électricité moins cher avec des offres intelligentes

Ohm Énergie est à ce jour le seul fournisseur à ne pas avoir remis en cause sa grille tarifaire, et le fournisseur d’électricité le moins cher selon le classement du site comparateur des fournisseurs d’énergie Selectra. “Ohm Energie : le petit fournisseur vert français propose avec son offre classique de l’électricité d’origine renouvelable avec 11% de réduction par rapport au tarif réglementé.” Ohm Énergie propose aux foyers équipés des compteurs intelligents Linky des offres adaptées à leur profil de consommation, dont l’offre Soir & Week-end 40 % moins chère les soirs et week-ends. Ohm Énergie maintient également son offre beaux jours (d’avril à octobre) permettant à ses souscripteurs, une réduction de 30% sur le prix du kWh HT par rapport au tarif réglementé (TRV).

Encadré

1er fournisseur Français indépendant d’énergie renouvelable

Après quatre années d’exercice sur le marché français, Ohm Énergie se hisse au 1er rang des fournisseurs français indépendants d’énergie renouvelable avec 230 000 compteurs. Ohm Énergie propose une offre couverte par des garanties d’origine issues à 60 % de l’éolien 33 % du photovoltaïque et thermique et 7 % de petite hydraulique. Ohm Énergie entend maintenir cette dynamique, et anticipe un triplement de sa part de marché dans les deux prochaines années. La société vise un portefeuille de 300 000 compteurs fin 2022, et de 500 000 fin 2023.