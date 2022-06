Les Ã©conomies dâ€™Ã©nergie des clients de PlÃ¼m Ã©nergie contribuent Ã  financer la centrale solaire de Saint-Auban

Plüm énergie, fournisseur d’énergie verte, locale et d’intérêt général, annonce avoir participé au financement de la centrale solaire de la commune de Saint-Auban, située dans les AlpesMaritimes. La cagnotte, d’un montant de 78 000 euros, récoltée grâce aux économies d’énergie de 1500 clients de Plüm énergie a en effet permis de contribuer au financement de cette centrale solaire. Le projet, lancé en 2019 par Akuo, producteur indépendant français d’énergie renouvelable et distribuée, verra ainsi le jour d’ici la fin de l’année 2022. Un premier projet financé en partie par les clients de Plüm énergie…

Depuis sa création en 2016, Plüm énergie s’engage à abonder en euros la cagnotte de ses abonnés pour toute économie d’énergie réalisée. Tout client ayant consommé moins qu’estimé voit alors sa cagnotte créditée d’un bonus en euros, correspondant au nombre de kWh économisés multiplié par le prix du kWh hors toutes taxes. Ce bonus peut ensuite être utilisé par les clients de Plüm énergie pour :

o participer au financement de nouveaux moyens de production d’énergie renouvelable du producteur Akuo Energy ;

o diminuer leurs mensualités ;

o réaliser un don en faveur du Mouvement ATD Quart Monde, qui lutte contre la précarité, ou d’Electriciens sans frontières, qui lutte contre les inégalités d’accès à l’électricité et à l’eau dans le monde. …

Accompagner l’ambition du département des Alpes-Maritimes vers davantage de productions d’énergie renouvelable.

Cette nouvelle centrale solaire située à Saint-Auban, dont le coût total du projet représente 15,5 millions d’euros, est orchestrée par Akuo. La centrale solaire, d’une puissance de 11,5 MWc, sera composée d’environ 26 200 panneaux photovoltaïques et produira chaque année de quoi couvrir les besoins en électricité de 3 500 foyers, soit environ 829 tonnes d’émissions de CO2 évitées par an. La construction de cette centrale solaire accompagne l’ambition du département des Alpes-Maritimes de produire 25% de sa consommation grâce aux centrales renouvelables locales, et verra le jour d’ici la fin de l’année 2022. « Nous sommes très fiers de contribuer à ce projet aux côtés de notre partenaire historique Akuo, qui arrive à créer de belles synergies en combinant production agricole et production d’énergie. Nous avons à cœur chez Plüm énergie de soutenir de nouveaux projets de productions renouvelables afin d’accélérer la transition énergétique. Dans les années à venir, nous espérons pouvoir continuer à contribuer à la création de nouveaux moyens de production d’énergie renouvelable, notamment grâce aux économies d’énergie réalisées par nos clients » explique Vincent Maillard, co-fondateur et président de Plüm énergie.

La volonté des citoyens de devenir acteurs de la transition énergétique

« Ce premier investissement des clients de Plüm énergie dans un projet d’Akuo est la preuve de l’importance qui est accordée par les citoyens à la transition énergétique. Le système original de cagnotte proposée par Plüm énergie et la pédagogie qui y est associée incite les clients à adopter un comportement plus sobre en matière de consommation d’énergie. Le fait que les clients puissent investir leur cagnotte dans des projets d’énergies renouvelables au cœur des territoires est une véritable illustration de la volonté des citoyens de devenir acteurs de la transition énergétique et non plus simplement des spectateurs. Cette confiance que nous accorde Plüm énergie et ses clients confirme l’intuition que nous avions eu il y a déjà 15 ans chez Akuo que les énergies renouvelables deviendraient un jour la norme », affirme Eric Scotto, Président d’Akuo.