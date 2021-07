Le Département Américain de l’Energie (DOE) lance « l’été solaire 2021 » pour dynamiser l’énergie solaire aux US

Le Département Américain de l’Énergie (DOE) a lancé mi juillet le programme « l’été solaire 2021 » avec la mise à disposition nationale de l’outil Solar Automated Permit Processing Plus (SolarAPP+) – une plate-forme Web gratuite qui donne aux gouvernements locaux la possibilité d’accélérer leur examen et leur approbation des permis d’installation solaire résidentielle. Développé par le Laboratoire national des énergies renouvelables (NREL) du DOE, SolarAPP+ réduira considérablement les obstacles au déploiement du solaire, stimulera le développement économique communautaire et fera progresser les objectifs d’énergie propre de l’administration Biden-Harris.

“Nous accèlérons l’avenir de l’énergie propre aux États-Unis en réduisant les formalités administratives pour permettre aux propriétaires d’accéder plus facilement et moins cher à l’énergie solaire”, a déclaré la secrétaire à l’Énergie Jennifer M. Granholm. « SolarAPP+ éliminera la bureaucratie pour accélérer la délivrance des permis, en aidant les propriétaires à installer plus rapidement des panneaux solaires sur leurs toits, en ajoutant des gigawatts d’électricité propre au réseau national, tout en créant des emplois bien rémunérés. Aujourd’hui, je défie tout un chacun à travers le pays d’apporter le SolarAPP+ partout où ils le peuvent, jusque dans leur ville natale”.

Une augmentation de 600% des installations solaires individuelles

Le coût de l’énergie solaire a diminué de 90 % au cours de la dernière décennie, cependant, les coûts accessoires des installations solaires restent le plus grand obstacle pour de nombreuses familles américaines intéressées par l’énergie solaire. Les principaux d’entre eux sont les surcoûts encourus par les clients, les entrepreneurs et les gouvernements locaux à cause des retards dans l’obtention des autorisations d’installations solaires sur les toits. Les processus d’autorisation solaires varient considérablement à travers le pays. Certains clients attendent des semaines voire des mois pour obtenir l’approbation. De plus, les installateurs solaires ont tendance à éviter de travailler dans des zones où les processus d’autorisation sont difficiles et dilatoires. SolarAPP+ résout ce problème en fournissant aux entrepreneurs solaires à l’échelle nationale un processus d’autorisation standardisé et automatisé pour les installations résidentielles. SolarAPP+ examine les demandes de projets solaires pour la conformité au code du bâtiment et approuve instantanément les permis qui répondent aux bonnes spécifications. De quoi permettre aux gouvernements locaux de traiter et de délivrer des permis plus facilement et plus rapidement. Il a été démontré que les gouvernements locaux qui accélèrent les permis, avec des programmes similaires à SolarAPP+, augmentent les installations solaires résidentielles de 600 %.

De 20 jours ouvrables à zéro

Le programme pilote SolarAPP+ a commencé dans quatre communautés à travers l’Arizona et la Californie l’année dernière. Depuis lors, les quatre communautés – Tucson, AZ; Comté de Pima, Arizona ; Menifee, Californie ; et Pleasant Hill, CA – ont lancé SolarAPP+ avec d’excellents résultats. À Tucson, par exemple, SolarAPP+ a réduit les examens d’autorisation d’environ 20 jours ouvrables à zéro. Partout au pays, 25 % des projets prennent plus de 2 semaines pour être autorisés et 5 % des projets prennent plus d’un mois. SolarAPP+ effectue automatiquement des contrôles de conformité au code pour assurer la sécurité et génère une liste de contrôle d’inspection standardisée que les installateurs et les inspecteurs peuvent utiliser pour vérifier la conformité sur le terrain. Les examens de conformité de l’outil sont basés sur les codes modèles internationaux que près de la moitié des autorités de délivrance des permis du pays utilisent, y compris le Code national de l’électricité 2017, afin que les applications soient conformes dès le départ.

100 GW de capacités solaires installées aux US

Au début de l’été 2021, le pays a franchi des étapes importantes dans le domaine solaire, atteignant plus de 100 gigawatts (GW) de capacité solaire installée et 3 millions d’installations solaires dans tout le pays. Pour tirer partie de cette croissance significative, le DOE lance la campagne « Summer of Solar » pour éduquer le public sur l’énergie solaire et soutenir un nouvel objectif visant à obtenir des engagements de 125 gouvernements locaux à s’inscrire pour en savoir plus sur SolarAPP+ d’ici la fin de septembre 2021.

Encadré

Quid du NREL ?

NREL a développé SolarAPP+ en collaboration avec des responsables de la sécurité des bâtiments et des leaders de l’industrie solaire, notamment l’International Code Council, l’Association internationale des inspecteurs en électricité et UL. NREL a signé un protocole d’accord avec UL pour gérer et déployer le logiciel d’ici 2023. Le DOE Solar Energy Technologies Office finance le développement de l’outil.

www.youtube.com/watch?v=_Yq7oogHYII&t=147s