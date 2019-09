Des recharges garanties 100% “vertes” pour tous les clients de Chargemap

À quoi cela sert-il de recharger un véhicule “zéro émission” si l’électricité utilisée ne provient pas de moyens de production plus respectueux de l’environnement ? C’est en partant de ce problème que Chargemap s’engage depuis le 1er juillet 2019 à injecter une quantité d’énergie verte équivalente à toutes les recharges effectuées avec un Chargemap Pass.

Une solution concrète pour un problème complexe

Parmi les arguments avancés par les détracteurs des véhicules à batterie, on retrouve souvent celui du mode de production de l’électricité utilisée. Difficile de leur donner tort lorsqu’on connaît la proportion des moyens de production non renouvelables (usines à charbon par ex.) qui alourdissent encore trop souvent le bilan environnemental de la production d’électricité d’une majorité de pays européens.

Rappelons-nous que la motivation première qui a porté Yoann Nussbaumer vers le véhicule électrique, puis à fonder Chargemap, a d’abord été par soucis environnemental. De là est née cette réflexion au sein des équipes de Chargemap : quelles solutions pourrait proposer Chargemap pour tenter de répondre à la demande d’une énergie plus verte pour recharger son véhicule électrique ?

La solution par les garanties d’origine

Depuis le 1er juillet 2019, chaque recharge effectuée avec un Chargemap Pass voit l’équivalent de l’énergie consommée ré-injectée sous forme d’électricité “verte”, c’est-à-dire issue de moyens de production d’énergie d’origine renouvelable, sans émission de gaz à effet de serre et limitant les particules fines dans l’atmosphère. Ceci est permis grâce aux Garanties d’Origine (“GO”), le seul système public qui permet une stricte traçabilité de l’électricité “verte” à l’échelle européenne. À noter que cette nouveauté concerne tous les clients porteurs du Chargemap Pass ayant effectué une recharge depuis le 1er juillet 2019.

Comment ça fonctionne ?

Chaque centre de production d’énergie renouvelable émet des Garanties d’Origine (GO), qui attestent de la quantité d’énergie renouvelable qu’il a injecté dans le réseau électrique. Chaque mois, Chargemap acquiert – auprès de l’entité gérant le registre des GO – les certificats d’origine garantie qui couvrent la totalité des recharges effectuées avec le Chargemap Pass. Cela permet d’assurer que l’équivalent de l’énergie consommée a été injectée dans le réseau sous forme d’électricité verte. Plus les conducteurs consomment de l’énergie d’origine garantie, plus les producteurs sont incités à produire de l’électricité d’origine renouvelable.

Un cercle vertueux

S’il est impossible de déterminer le site d’origine et la nature de chaque électron passant dans une voiture en charge, les Garanties d’Origine présentent le bénéfice de contribuer au développement des énergies renouvelables à l’échelle européenne. Les moyens de production d’énergie verte devenant plus facilement accessibles à tous, et étant en théorie plus rémunérateurs grâce aux GO, les moyens de production d’énergie verte devraient se voir encouragés. Et l’on se prend à imaginer plus facilement la construction future de davantage de sites de production plus respectueux de la qualité de l’air et du climat.