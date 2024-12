Bilan du Forum EnerGaÃ¯a : une frÃ©quentation record en hausse de 32%

La 18e édition du Forum EnerGaïa, qui s’est tenue du 11 et 12 décembre 2024 au Parc des Expositions de Montpellier a accueilli près de 22 000 participants. Une fréquentation record, en hausse de 32%, en phase avec l’augmentation du nombre d’exposants, qui a plus que doublé ces trois dernières années et qui confirme la dynamique remarquable des acteurs de la transition énergétique. Au fil des années, le Forum EnerGaïa s’impose comme un rendez-vous professionnel fédérateur national attendu de fin d’année.

Cette année, le Forum s’illustre également comme étant résolument tourné vers l’international avec une centaine d’exposants internationaux et une augmentation significative du visitorat international. AD’OCC, l’agence de développement économique de la Région Occitanie, partenaire d’EnerGaïa, a mobilisé et accompagné plus de 60 décideurs internationaux du secteur des énergies renouvelables issus de 7 pays d’Europe et d’Afrique (Maroc, Danemark, Royaume Uni, Allemagne…).

Un salon pour trouver des réponses concrètes et transversales

En réunissant l’ensemble des acteurs du vaste écosystème des EnR, de la production aux applications en passant par les services associés sur les marchés clés : énergie, bâtiment, agriculture, industrie, mobilité, EnerGaïa a pleinement joué son rôle de carrefour business. Le salon permet ainsi aux développeurs et décideurs, publics et privés, de partager des expériences et trouver des réponses concrètes et transversales au déploiement de leur projet. EnerGaïa, c’est aussi une plateforme d’échanges et de débats pour accélérer la transition énergétique à l’œuvre, qui chaque année s’exprime avec davantage d’intensité. Un programme particulièrement dense a été proposé pendant ces deux jours avec plus de 120 tables rondes, pitchs exposants et partenaires ainsi que des témoignages et des retours d’expériences. Parmi les thèmes phares de cette édition, citons l’emploi et la formation, qui ont fait l’objet de la table ronde d’ouverture et réuni plus de 200 participants. La ville décarbonée de demain et son intégration dans des démarches de déploiement territorial a été aussi abordée au travers des thématiques : autoconsommation collective, chaleur solaire, géothermie.

« Energaia se place au cœur des enjeux comme catalyseur »

En proposant un riche programme de conférences, l’ambition du Forum Energaïa est d’éclairer les enjeux et les modalités de mise en œuvre des énergies renouvelables. Caroline Gignon, responsable du Forum EnerGaïa « L’augmentation du nombre de participants au Forum EnerGaïa 2024 démontre que l’évènement est plus que jamais le rendez-vous incontournable des professionnels de la filière des EnR. Avec nos partenaires nous sommes particulièrement fiers et heureux de la dynamique affichée durant ces deux jours. Le salon reflète la pluralité du secteur, et se place au cœur des enjeux comme catalyseur pour accélérer la transformation vers un modèle énergétique résilient, sobre et souverain. » se félicite Caroline Gignon, responsable du Forum EnerGaïa.

Encadré

Les lauréats de la 1ère édition des Trophées de l’Innovation

Parmi les nouveautés de cette année, le lancement des Trophées de l’Innovation, visant à mettre en lumière les nouveautés et avancées techniques en réponse aux grands enjeux de transition énergétiques. Quatre Prix ont été décernés dans 4 catégories inédites et transversales :

Spécialiste français de l’optimisation de centrales PV, FEEDGY propose un module breveté, spécifiquement dédié à l’agrivoltaïsme.

La Technologie Inelio® représente une avancée majeure dans la production d’énergie thermique et de froid.

ECOLOGENE® propose des générateurs autonomes de production d’électricité solaire, nomades ou fixes, en alternative aux groupes électrogènes.

Notre énergie La Soie est la plus grande communauté d’énergie renouvelable de la métropole lyonnaise, située à Vaulx-en-Velin.

TeeKY by Pilotic est un outil innovant pour la gestion des données énergétiques et la Smart Grid.