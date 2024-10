Zambie : la Banque africaine de dÃ©veloppement approuve un financement de 8 millions de dollars pour une centrale solaire

Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement a approuvé un prêt concessionnel de 8 millions de dollars pour soutenir la construction d’une centrale solaire photovoltaïque de 25 mégawatts en Zambie. Le financement de la centrale d’Ilute proviendra du Fonds pour l’énergie durable en Afrique (SEFA), un fonds spécial multidonateurs géré par la Banque. Ilute devrait faire progresser le développement durable de la Zambie et aider le pays à exploiter son potentiel en matière d’énergies renouvelables.



Serengeti Energy Ltd et Western Solar Power Ltd dirigent le développement de la centrale solaire dans le district de Sesheke en Zambie. Anton-Louis Olivier, PDG de Serengeti Energy, a salué le soutien du SEFA. Il a déclaré : « Nous sommes reconnaissants envers le Groupe de la Banque africaine de développement et le SEFA de nous aider à faire avancer le projet photovoltaïque d’Ilute, d’une puissance de 25 MW. Ce prêt répond aux défis financiers auxquels nous avons été confrontés en raison de la pandémie et de la hausse des coûts. Le projet Ilute témoigne d’une collaboration innovante et sert de modèle pionnier pour les futures initiatives en matière d’énergie renouvelable en Zambie et dans l’ensemble de la région. » Serengeti Energy est un producteur indépendant d’énergie renouvelable de premier plan, spécialisé dans le développement, la construction et l’exploitation de centrales d’énergie renouvelable à grande échelle adaptées aux besoins des off-takers publics et privés.

Sélectionné sur une base concurrentielle par GreenCo Power Services Ltd (GreenCo), ce projet servira de pilote pour le modèle d’agrégateur d’énergie de GreenCo dans le cadre de l’accès au réseau ouvert de la Zambia Electricity Supply Corporation Limited (ZESCO). Agissant en tant qu’intermédiaire, GreenCo achètera l’électricité produite dans le cadre d’un contrat d’achat d’électricité d’une durée de 25 ans et la vendra sur le Southern African Power Pool Day-Ahead Market (marché du jour d’avant du Pool énergétique d’Afrique australe). « Nous sommes ravis de soutenir le projet solaire photovoltaïque d’Ilute, qui sera le premier projet à utiliser Africa GreenCo comme acheteur intermédiaire. Le soutien du SEFA a été déterminant pour combler le déficit de financement et ouvrira la voie à de futurs projets qui contribueront à la transition énergétique de l’Afrique australe », a conclu Daniel Schroth, directeur des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique à la Banque africaine de développement.