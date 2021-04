Xerfi Canal TV/ Itv de StÃ©phanie Monjon : : le tout renouvelable est-il possible ?

Dans le cadre de son partenariat avec le CEPII, Xerfi Canal TV a reçu Stéphanie Monjon, chargée de recherche au Centre d’études prospectives et d’informations internationales (CEPII), pour parler des énergies renouvelables. Le Centre d’études prospectives et d’informations internationales (CEPII) est le principal centre français de recherche et d’expertise en économie internationale. Les analyses et études du CEPII sur la macroéconomie et les finances, les politiques commerciale et migratoire contribuent au débat public et à la formulation des politiques économiques. Le CEPII produit des bases de données et renforce le dialogue entre chercheurs, décideurs de la sphère publique ou privée et acteurs de la société civile à travers l’organisation de nombreuses conférences. Fondé en 1978 et placé auprès du Premier ministre, le CEPII fait partie du réseau coordonné par France Stratégie. L’interview de Stéphanie Monjon est menée par Thibault Lieurade.

www.xerficanal.com/economie/emission/Stephanie-Monjon-Stephanie-Monjon-Energie-le-tout-renouvelable-est-il-possible-_3744491.html?utm_source=sendinblue&utm_campaign=XC240421&utm_medium=email