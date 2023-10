Wunderman Thompson France et le Syndicat des énergies renouvelables (SER) présentent l’Équipe de France des Énergies renouvelables

A l’issue d’une compétition, Wunderman Thompson France est heureuse d’annoncer sa collaboration avec le Syndicat des énergies renouvelables (SER) pour l’accompagner en tant qu’agence de conseil stratégique en communication sur la conception et la production de campagnes de promotion des énergies renouvelables. Cette collaboration marque une étape importante dans les efforts continus de Wunderman Thompson France pour promouvoir la transition énergétique.

Pour le Syndicat des énergies renouvelables, Wunderman Thompson France a créé une nouvelle plateforme de communication et une campagne impactante qui offre un regard nouveau sur le rôle des énergies renouvelables. Car trop souvent encore les énergies renouvelables sont perçues comme des solutions de « compléments » de la transition énergétique. L’enjeu créatif pour l’agence était d’installer un récit positif dans l’opinion publique sur le caractère incontournable des énergies renouvelables dans la transition énergétique française mais également d’affirmer leurs positions vitales dans la production d’énergie en France.

Ces énergies sont en effet le produit des forces les plus puissantes que l’on puisse trouver sur notre planète : les forces de la nature. Et lorsqu’on pense performance, on pense immédiatement exploits sportifs et athlètes. Wunderman Thompson France a ainsi décidé de lier sport et records naturels, afin de passer de l’abstrait au concret et de changer les mentalités. Par exemple, le vent du Mistral avignonnais brise chaque jour le record du monde du 100m d’Usain Bolt.

Wunderman Thompson France et le SER ont ainsi donné vie à une équipe d’un nouveau genre, une équipe “Puissante par nature” composée des éléments naturels qui battent chaque jour des records afin d’alimenter des millions de foyers français en énergie. Une campagne qui se déploie avec 1 film TV de 20s et 7 VOL qui reprennent la grammaire visuelle et les codes des évènements sportifs, ainsi que du contenu social média qui renforcera la performance de nos différents athlètes d’un point de vue individuel mais aussi collectif.

www.youtube.com/watch?v=RdlQ6MVW23Q