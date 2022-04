WINAICO reÃ§oit Ã  nouveau le prix “Top Brand PV” en 2022

Depuis 2010, la société d’études de marché EUPD Research mène des enquêtes annuelles auprès des installateurs du monde entier dans le cadre du “Global PV Installer Monitor” pour identifier les meilleures marques de l’industrie solaire. Sur le marché allemand, WINAICO a été récompensé pour la quatrième fois dans la catégorie module. Les Top Brand PV Awards ne se concentrent pas sur les aspects techniques, mais plutôt sur la perception d’une marque. Le label de qualité convoité n’est finalement attribué qu’aux marques les plus performantes dans l’enquête auprès des installateurs.

“Nous sommes très fiers d’avoir reçu à nouveau le label TOP BRAND PV cette année. Nos remerciements vont à nos clients et partenaires pour ces commentaires positifs ! Le label est une confirmation importante de notre travail réussi et une incitation à continuer sur la voie de travaillant en partenariat avec nos clients et se concentrant sur des modules performants », déclare Marc Ortmanns, directeur des opérations chez WINAICO Deutschland GmbH.