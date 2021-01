Webinaire / Lâ€™efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique dans lâ€™industrie en question avec le Pole DERBI et lâ€™agglo Tarbes Lourdes PyrÃ©nÃ©e

Le Pôle de compétitivité DERBI, en collaboration avec la Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées, organise un webinaire sur : « L’efficacité énergétique dans l’industrie le jeudi 21 janvier prochain de 10h à 12h ». Après un état des lieux inaugural sur l’efficacité énergétique dans l’industrie par Jacques Lefort et Jean Roland du Comité Stratégique de Filière (CSF NSE) et une présentation des dispositifs nationaux et régionaux de soutien par Gérard Bardou de l’Ademe Occitanie et François Olasz de la Région Occitanie, le programme du webinaire tournera autour de tables rondes et de retours d’expérience sur des thèmes aussi éclectiques que l’autoconsommation solaire et collective, l’optimisation des besoins en chaleur ou encore une mobilité plus verte pour sa flotte de véhicules professionnels. Le webinaire est gratuit et ouvert à tous sur inscription.

framaforms.org/webinaire-lefficacite-energetique-dans-lindustrie-1606739329