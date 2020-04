Webinaire gratuit Onyx Solar en franÃ§ais sur les olutions architecturales de vitrage PV semi-transparent intÃ©grÃ© aux bÃ¢timents

Onyx Solar organise le lundi 27 Avril 2020 entre 14h30 et 15h30 un Webinaire gratuit Onyx Solar en français consacré aux solutions architecturales de vitrage PV semi-transparent intégré aux bâtiments. Intégrer davantage d’énergies renouvelables dans les bâtiments devient une nécessité pour atteindre les cibles de plus en plus ambitieuses en termes d’efficacité énergétique des réglementations Française et Européenne.

Le vitrage photovoltaïque semi-transparent intégré au bâtiment (BIPV) d’Onyx Solar constitue une solution permettant de combiner performance énergétique et esthétique architecturale. L’intégration est possible sous la forme de verrière, mur-rideau, canopée, pergola, ou même sous la forme de dalles pour terrasses. Les dimensions, configuration (double ou même triple vitrage), et couleur des verres sont totalement personnalisables.

Onyx Solar compte plus de 300 références de projets dans le monde, et étend progressivement sa présence en France et à Monaco. Ce webinar propose un aperçu des possibilités offertes par ces solutions ainsi que des exemples de réalisations. Au programme :

Onyx Solar, leader mondial du verre PV

Qu’est ce que le verre PV semi-transparent ?

Applications

Eléments de coûts

Réalisations en France

Equipe Onyx Solar en France

register.gotowebinar.com/register/5826983223914292237