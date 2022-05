Vu sur le compte Twitter de Erik Solheim

Erik Solheim est président du Green Belt et Road Institute. Sur son compte Twitter, il a récemment posté une information émanant de Corée du Sud, à propos d’une installation photovoltaïque pour le moins originale. Les panneaux solaires sont en effet au beau milieu de l’autoroute et recouvrent une piste cyclable située en dessous. Les cyclistes sont protégés du soleil et isolés de la circulation pour rouler dans le confort et la sérénité. Dans le même temps, la Corée du Sud produit de l’énergie propre dans une optique d’atteinte des objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Une implantation dans une approche gagnant-gagnant qui suscite l’intérêt de nombreux décideurs politiques dans le monde entier !

