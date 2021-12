VSB Ã©nergies nouvelles en force Ã  Energaia

Le développeur d’énergies renouvelables VSB énergies nouvelles sera présent au Forum EnerGaïa qui a lieu les 8 et 9 décembre 2021 au Parc des Expositions de Montpellier. Une première !



Rendez-vous incontournable sur le marché des énergies renouvelables, le Forum EnerGaïa accompagne depuis 15 ans la filière des énergies renouvelables en proposant de véritables solutions environnementales pour les territoires, les villes ainsi que les industries. Acteur de référence, le Forum propose conférences, tables rondes, pitchs et ateliers, ainsi qu’une zone d’exposition où 200 acteurs sont attendus. VSB énergies nouvelles participe pour la 1ère fois au Forum. Cette année, le développeur célèbre ses 20 ans et présente son plan stratégique 2025 qui fixe des objectifs ambitieux : opérer pour ses propres projets pour se positionner comme un énergéticien à part entière et intégrer le Top 10 des producteurs d’énergie indépendants européens. Concrètement, VSB énergies nouvelles ambitionne de disposer de 3,5 GW en développement et de renouveler l’équivalent de 100 MW à horizon 2025.