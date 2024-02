VSB Ã©nergies nouvelles accÃ©lÃ¨re et monte en puissance sur le photovoltaÃ¯que

VSB énergies nouvelles, producteur indépendant d’électricité à partir d’énergies renouvelables, annonce avoir clôturé l’année en hausse avec un chiffre d’affaires de 21 millions d’€, soit une hausse de plus de 30%. Fort de ces excellents résultats, VSB énergies nouvelles entend monter en puissance sur la partie photovoltaïque pour atteindre des niveaux de nouveaux projets équivalents entre les deux énergies solaire/éolien, et ceci dès 2024, tout en conservant le même engagement sur l’éolien.

Avec un mix énergétique encore trop carboné, et un nouveau rapport du GIEC qui alerte sur l’accélération des effets délétères du changement climatique, les énergies éoliennes et photovoltaïques s’imposent plus que jamais comme des leviers incontournables de décarbonation de l’énergie. Dans ce contexte, VSB énergies nouvelles clôture son exercice avec un chiffre d’affaires de 21 millions d’euros, soit une hausse de plus de 30% par rapport à l’année précédente.

Des résultats positifs dans un marché encore chahuté par l’inflation

Sur l’exercice 2023, VSB énergies nouvelles a produit plus de 1 295 GWh dans le cadre de ses activités d’exploitation, soit près de 370 000 tonnes de CO2 évitées. VSB énergies nouvelles exploite actuellement aussi bien pour son propre compte que pour le compte de tiers 520MW en éolien et 30MWc en photovoltaïque. VSB a également déposé 145 MW de permis. Six centrales sont actuellement en construction (2 photovoltaïques, 4 éoliennes) soit 65 MW, et 3 sont en pré-construction pour un total de près de 60MW. VSB énergies nouvelles a également signé sur 2023 quatre corporate PPA dont le premier avec la société Lhyfe pour la production d’hydrogène renouvelable en Bretagne. « 2023 a été une année intense du fait de l’impact de l’inflation sur les projets et des taux d’intérêts en hausse. Mais c’est aussi et surtout une année d’accélération pour nous » explique Maël Lagarde, Directeur Général de VSB énergies renouvelables. « Nous avons lancé beaucoup de nouveaux projets en construction, signé nos premiers CPPA et nous sommes également positionnés sur le sujet de l’agrivoltaïsme qui va devenir sans nul doute particulièrement stratégique pour VSB énergies nouvelles. »

2024 : faire du photovoltaïque un second levier de croissance au côté de l’éolien !

Les bons résultats de 2023 confortent plus que jamais VSB énergies nouvelles dans ses objectifs à moyen terme, dont celui consistant à consolider et accroitre son chiffre d’affaires à horizon 2028. VSB entend également monter en puissance sur la partie photovoltaïque afin d’en faire un véritable levier de croissance. L’approche ici est – dès 2024 – de compter sur un nombre de nouveaux projets équivalents dans l’éolien et le photovoltaïque, à savoir 300 MW supplémentaires sur chacune des énergies. Pour se faire, VSB énergies nouvelles renforce ses équipes dédiées au photovoltaïque tout en développant son expertise sur cette technologie en cultivant des partenariats avec des prestataires et des porteurs d’affaires. Au-delà du quantitatif, VSB a pour ambition de mettre sur pied des projets de qualité sur l’ensemble des composantes (technique, économique, environnementale, territoriale, …). Sur 2024, VSB énergie nouvelles continuera également à diversifier les options de valorisation de l’énergie au sein de ses actifs (accords de gré à gré, appels d’offres, marchés organisés de l’électricité, …).

Devenir l’un des leaders européens dans les énergies renouvelables

De manière plus générale, VSB énergies nouvelles se fera fort de renforcer son efficience et son excellence en interne tout en optimisant ses liens et ses nombreuses synergies avec le Groupe VSB afin de contribuer à l’objectif de ce dernier : devenir l’un des leaders européens dans les énergies renouvelables.

En matière de ressources humaines, VSB énergies nouvelles entend consolider ses effectifs avec la mise en place d’une politique dynamique de rétention des talents. « Nous avons de nombreux leviers pour continuer dans notre dynamique : poursuivre nos développements avec et pour les territoires, optimiser d’avantage la production de nos parcs, développer des partenariats pour accélérer », conclut Maël Lagarde Directeur Général de VSB énergies nouvelles. « Mais notre atout le plus fort reste nos équipes qui sont plus que jamais engagées et motivées. Nos collaborateurs sont notre force et c’est avec eux et grâce à eux que nous atteindrons nos objectifs. »