Volterres renforce son rÃ©seau de partenaires producteurs dâ€™Ã©nergie dâ€™origine renouvelable en France

Avec la mise en service cet été de cinq nouvelles centrales partenaires, Volterres, fournisseur d’électricité verte indépendant, accélère son déploiement sur le territoire et s’implante notamment en Bretagne. Le groupe est désormais présent dans huit régions pour faciliter la transition des entreprises et collectivités vers une électricité verte et locale. Présentation des nouveaux partenariats !

Les tensions sur la production et la fourniture d’énergie rappellent la nécessité d’accélérer la transition énergétique de tous les acteurs : producteurs, fournisseurs, consommateurs professionnels ou particuliers. C’est la mission de Volterres depuis sa création il y a trois ans : à travers un réseau de producteurs d’ENR indépendants, le fournisseur d’électricité entend faciliter l’accès des entreprises et collectivités à une énergie verte et locale. Parmi les services proposés, Volterres fournit des informations claires sur l’origine de l’approvisionnement en temps réel.

Des partenariats pour 18 MWc de photovoltaïque

Aujourd’hui, Volterres annonce la mise en service de 5 nouvelles centrales de producteurs partenaires :

Le parc éolien Les Bouchats à Marsangis (Marne) exploité par ERG, d’une puissance de 19,8 MW. Ce projet est également initiateur d’une offre d’électricité verte auprès des particuliers riverains du parc, un levier supplémentaire pour impliquer les acteurs locaux.

La centrale photovoltaïque de Plourin située au nord de Brest. Il s’agit d’une centrale développée par un acteur du territoire, la Société d’Économie Mixte Energie en Finistère, d’une puissance de 2 MWc. Une partie de cette production sera tracée vers plusieurs bâtiments publics de la Région Bretagne, qui a confié son approvisionnement électrique à Volterres.

Les centrales photovoltaïques au sol de Mondragon (Vaucluse), Luc-sur-Aude (Aude) et Gael (Bretagne) de la Générale du Solaire, partenaire historique de Volterres, pour une puissance totale de 16 MWc.

Mise en service de 6 nouvelles centrales partenaires d’ici fin 2022

Avec ces nouveaux partenaires, Volterres compte aujourd’hui plus d’une quarantaine de centrales partenaires, dont 28 ENR de grande puissance récemment mise en service (24 centrales solaires dont 2 équipées de la technologie agrivoltaïque Sun’Agri et 4 parcs éoliens). Volterres développe ainsi des boucles locales dans 8 régions en France métropolitaine : Bretagne, Hauts-de-France, Grand Est, Centre-Val de Loire, Nouvelle-Aquitaine, PACA, Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes. Et prévoit la mise en service de 6 nouvelles centrales partenaires d’ici fin 2022. Avec ce réseau de centrales, Volterres permet aux régions, collectivités, et entreprises d’orienter leurs achats d’électricité responsable vers des centrales récentes et locales. En effet, grâce à son outil de traçabilité, les clients peuvent connaitre au pas 30 minutes l’origine de leurs achats d’électricité et privilégier les centrales voisines ou soutenir l’émergence de nouveaux projets, favorisant ainsi la production régionale. « Avec la mise en service de ces 5 nouvelles centrales, et l’implantation dans une nouvelle région, Volterres poursuit sa conquête de nouveaux marchés. » déclare Alexis Bouanani, directeur de Volterres. « Nous avons l’ambition de continuer à développer ce réseau de partenaire pour permettre à tous les acteurs des territoires d’avoir accès à une électricité plus verte et plus locale. »