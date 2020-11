Volterres, le fournisseur dâ€™Ã©lectricitÃ© verte et locale, devient fournisseur du ministÃ¨re des ArmÃ©es et de Nexity

Lancé courant 2019, Volterres, premier fournisseur à commercialiser une offre garantissant la traçabilité de l’électricité verte grâce à la blockchain, multiplie les succès auprès des entreprises et des collectivités. L’entreprise vient ainsi de remporter des contrats de fourniture d’électricité auprès du ministère des Armées, de Nexity ou encore des syndicats départementaux d’énergie de la Haute-Garonne, de l’Ain et du Cambrésis. Un succès !

Au 1er janvier 2021, plus de 2 000 sites français seront ainsi alimentés par Volterres qui vient également d’être labélisée par Solar Impulse, la fondation de Bertrand Piccard, pour ses apports environnementaux et économiques.

La fourniture d’électricité propre en circuit court

Volterres répond à une demande toujours plus grande de consommateurs, et particulièrement des acteurs publics et des entreprises, qui souhaitent pouvoir identifier l’origine de l’énergie en allant plus loin que les offres 100% vertes classiques. En effet, le système des garanties d’origine, sur lequel repose la grande majorité des offres dites « vertes », ne permet ni de soutenir le développement de nouvelles centrales de production renouvelables locales ni de développer un mix énergétique équilibré tenant compte des atouts de chaque technologie, en temps réel.

Volterres, filiale du Groupe Sun’R, et partenaire de plusieurs producteurs d’énergie EnR indépendants, vient pallier ce manque de transparence en assurant des services « classiques » de fourniture tout en proposant sans surcoût un outil de traçabilité innovant baptisé R.E.D.S. Cette solution certifie en temps réel l’origine, la nature et la répartition du type d’énergie consommée (énergie solaire, éolienne, hydraulique, nucléaire, etc.). Les utilisateurs de Volterres peuvent même sélectionner leurs sources de production privilégiées. Cette traçabilité permet d’encourager la fourniture d’électricité en circuit court et d’améliorer l’acceptabilité locale des nouvelles installations EnR.

Une trentaine de centrales renouvelables concernée

Lancée en 2019, Volterres depuis confirme l’attractivité de son offre et la pertinence de son positionnement au service des énergies renouvelables locales. L’entreprise est très vite devenue le fournisseur d’électricité de Valenciennes Métropole et de Manpower. Volterres vient également de signer plusieurs contrats de fourniture avec des grands clients souhaitant marquer leur engagement en faveur de la transition énergétique et/ou de leur territoire : le ministère des Armées pour alimenter une trentaine de ses grands sites, la filiale Domitys de Nexity, la coopérative agricole Terrena ou encore le réseau des bornes de recharges pour véhicules électriques du Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne et le Syndicat Intercommunal d’énergie et de e-communication de l’Ain. Volterres dépassera au 1er janvier 2021 les 2 000 sites alimentés pour les entreprises et collectivités.

Pour alimenter ses clients, Volterres a déjà contractualisé avec 8 producteurs indépendants, qui bénéficieront de la technologie R.E.D.S. pour tracer l’énergie produite. Une trentaine de centrales de production d’énergie renouvelable sont concernées, dont les mises en service sont prévues entre 2020 et 2024. Ces producteurs peuvent ainsi valoriser leur production localement comme le démontre le récent marché public remporté par Volterres auprès du SIDEC (Syndicat mixte de l’Energie du Cambrésis) : « Le SIDEC, service public de proximité, a récemment renforcé son implication dans la transition énergétique et utilise la marque Territoire Energie. Cette implication passe notamment par la possibilité offerte aux adhérents d’accéder à une énergie verte. Si celle-ci permet en plus aux communes rurales et urbaines du territoire de bénéficier d’une offre d’électricité à un prix très compétitif et d’être approvisionnées en circuit-court, essentiellement à partir de la centrale de Cambrai, nous ne pouvons que nous réjouir d’entamer ce nouveau partenariat »estime Philippe Loyez, président du SIDEC.

« Après un peu plus d’un an d’existence, nous sommes ravis de voir que notre travail porte ses fruits. Avec Volterres, nous cherchons à devenir le chainon manquant entre les producteurs d’énergie renouvelable et les consommateurs en développant des solutions innovantes et faciles d’accès pour accompagner la transition énergétique. » déclare Alexis Bouanani, Directeur de Volterres.