Voltalia remporte un contrat de maintenance de 266 mÃ©gawatts au BrÃ©sil

Voltalia, acteur international des énergies renouvelables, annonce la signature d’un nouveau contrat de maintenance au Brésil. Un sacré marché pour ce leader européen des énergies renouvelables !

Voltalia gérera les services de maintenance à Lajes, Rio Grande do Norte, pour une capacité de 266 mégawatts. Avec des actifs à proximité dans tout le Rio Grande do Norte et dans d’autres États comme Bahia, ils garantissent une assistance rapide. Le nouveau contrat prévoit une maintenance prédictive, préventive et corrective, y compris des services sur appel dans les deux heures, le nettoyage des modules, la gestion des déchets, la gestion de l’entrepôt et des pièces de rechange, ainsi que la documentation et le contrôle.

Voltalia a également établi des valeurs prédéterminées pour des services spécifiques, notamment la fourniture de pièces de rechange et d’équipements principaux, la coupe de la végétation et l’entretien annuel des sous-stations, entre autres. Sébastien Clerc, Directeur général de Voltalia, déclare : “ Nous sommes ravis de signer ce nouveau partenariat qui illustre la confiance que notre client accorde à la qualité du travail réalisé par nos techniciens et ingénieurs compétents et passionnés. Avec ce contrat supplémentaire, Voltalia assurera l’exploitation et la maintenance d’un total de plus de 900 mégawatts pour ce même client “. À ce jour, dans le monde entier, Voltalia exploite 5,0 gigawatts pour le compte de tiers et 2,4 gigawatts pour son propre compte.