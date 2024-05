10,5 GW de capacitÃ©s renouvelables : lâ€™accord entre Microsoft et Brookfield Asset rime avec record

Le géant du numérique Microsoft vient d’annoncer mercredi avoir signé un accord avec le fournisseur d’énergie renouvelable canadien Brookfield Asset Management, qui en ferait le plus important accord d’entreprise de fourniture d’énergie verte, selon le groupe. Cet accord qualifié de “première” prévoit, selon Brookfield, le développement d’un champ d’éoliennes et de panneaux solaires de 10,5 gigawatts (GW) afin d’alimenter les centres de données du groupe numérique, qui vise la neutralité carbone d’ici à 2030.

L’IA, et plus largement l’informatique dématérialisé (cloud), va entraîner une hausse exponentielle de la consommation énergétique des groupes numériques, alors qu’ils multiplient les centres de données, particulièrement énergivores, augmentant leur dépendance vis-à-vis des fournisseurs d’énergie traditionnels. “Cette collaboration avec Brookfield vient soutenir le développement innovant de réseaux d’énergies plus variées au niveau mondial et va contribuer à atteindre notre objectif de 100% de notre consommation d’électricité décarbonnée, 100% du temps, d’ici à 2030″, a assuré le directeur des énergies renouvelables chez Microsoft, Adrian Anderson.

L’accord devrait permettre à Brookfield d’augmenter ses actifs en projets éoliens et solaires aux États-Unis, en Europe et dans d’autres régions dans les prochaines années. L’entreprise est “ravie de collaborer avec Microsoft pour répondre à la demande de leurs clients avec la construction d’une capacité dépassant 10,5 GW en énergie renouvelable”, a déclaré Connor Teskey, directeur général de l’unité des énergies renouvelables de Brookfield. L’échelle de l’accord, près de huit fois plus gros que le plus important accord d’entreprise signé jusqu’ici en termes d’achat d’énergie renouvelable, vient souligner la montée en puissance de Brookfield ainsi que la capacité d’achat de Microsoft.