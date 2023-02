VOLTA acquiert les actifs solaires franÃ§ais de lâ€™Allemand Green City en liquidation

VOLTA, producteur français indépendant d’énergie renouvelable, a confirmé l’acquisition auprès de Green City d’un portefeuille de plus de 40 centrales photovoltaïques d’une capacité cumulée de 6,5 MWc ainsi que 2 MWh de stockage. Ce portefeuille regroupe des actifs photovoltaïques situés dans la moitié sud de la France et en Corse.

Dans le cadre de cette opération réalisée fin 2022, VOLTA a racheté à Green City 4 sociétés de projets, qui exploitent une quarantaine de toitures photovoltaïques sur hangars agricoles pour une puissance cumulée d’environ 5.5MWc, ainsi qu’une serre agrivoltaïque située près de Borgo en Corse d’une puissance de 1 MWc couplée à une unité de stockage d’une capacité de 2 MWh.

Photovoltaïque et stockage, coeur de métier du groupe

Avec cette opération, VOLTA poursuit son expansion en étendant son maillage territorial dans le sud de la France et en Corse, en particulier sur la région Occitanie. La société augmente ainsi de 20% la puissance du parc de toitures agricoles photovoltaïques qu’elle exploite en France, qui atteint désormais près de 250 sites en exploitation pour près de 30 MWc de capacité installée. « Cette opération s’inscrit parfaitement dans notre stratégie en complétant notre portefeuille de toitures solaires à destination du monde agricole en faisant la jonction entre les régions PACA et Nouvelle Aquitaine où nous sommes déjà bien implantés. Par ailleurs, la serre agrivoltaïque de Borgo complète le parc en exploitation de notre division ZNI où nous avons acquis une expertise reconnue en particulier à Mayotte avec deux centrales en opération

(2.8MWc + 2.55MWh de stockage) et autant en phase prêt à construire » a déclaré Pierrick Morier, Président du groupe VOLTA.

Un processus d’acquisition complexe

VOLTA a acquis ces actifs dans le cadre de la liquidation du groupe allemand Green City, basé à Munich. En juin 2022, le groupe allemand avait déjà procédé à la cession de son portefeuille de projets de développement. Quelques mois plus tard, et grâce à sa capacité d’exécution, VOLTA a su convaincre l’administrateur judiciaire du groupe Green City qu’il offrait toutes les garanties nécessaires afin d’assurer une cession rapide des actifs français en exploitation de Green City. VOLTA a été conseillé par le cabinet d’avocats Bryan Cave Leighton Paisner avec une équipe composée de Jean-Pierre Delvigne, Alice Léveillé, Kai Völpel et Paul Ast (bureau de Paris), avec le concours de Tonio Sadoni (bureau de Hambourg) et Christian Spatz (bureau de Berlin) pour l’accompagner sur les sujets d’audits juridiques des actifs ainsi que lors de la négociation de l’acquisition des sociétés holding allemandes et des sociétés de projet françaises.