Sodebo et EDF ENR construisent le plus grand parc photovoltaÃ¯que en autoconsommation de France

D’ici 2024, Sodebo va installer 95 000 m² de panneaux photovoltaïques sur son site unique implanté à Saint-Georges-de-Montaigu en Vendée. Ce projet ambitieux permettra à l’entreprise familiale française, qui fête ses 50 ans cette année, de produire une partie de son électricité et ainsi, développer son autonomie énergétique.

Le futur parc photovoltaïque de Sodebo, unique en France de par sa surface et son amplitude, permettra de produire l’équivalent de 11% de la consommation totale annuelle de Sodebo, soit la consommation de 1280 maisons de 100 m² en chauffage électrique sur une année.

Une initiative menée en étroite collaboration avec EDF ENR

Avec EDF ENR, filiale d’EDF, l’entreprise Sodebo souhaite accroître sa part d’électricité d’origine renouvelable, ainsi que son autonomie énergétique : un choix qui fait sens pour l’entreprise vendéenne qui a toujours privilégié l’internalisation comme mode de fonctionnement. « Nous sommes conscients des enjeux de Développement Durable liés à notre activité et de notre responsabilité dans ce domaine. A ce titre, nous pilotons une feuille de route claire dont l’énergie est l’un des sujets prioritaires. Ce parc photovoltaïque est un projet de longue haleine que nous avons ouvert en 2020 et c’est aujourd’hui pour nous une réelle satisfaction de voir les travaux démarrer. Et des travaux il y en aura d’autres ! Les toits de nos futurs bâtiments accueilleront tous des panneaux photovoltaïques et nous prévoyons également l’installation de bornes de recharge pour voitures électriques et hybrides pour nos véhicules de société et pour les véhicules personnels de nos collaborateurs. » confie Marie-Laurence Gouraud,Co-Présidente de Sodebo.

Une première mise en service à partir de novembre 2023

L’installation des panneaux photovoltaïques, qui seront répartis sur différentes zones de son site de 124 hectares, débutera à l’automne 2023. Dans un premier temps, des ombrières photovoltaïques seront installées sur certains de ses parkings pour une mise en service en novembre de cette année. La seconde partie de l’installation suivra en avril 2024 et concernera l’installation de panneaux photovoltaïques directement au sol. Et Benjamin Declas, Président – Directeur Général EDF ENR, de conclure : « Nous sommes particulièrement fiers de pouvoir accompagner Sodebo dans sa transition énergétique, avec ce projet d’une ampleur inédite, et nous remercions cette entreprise pour sa confiance dans le groupe EDF. L’autoconsommation photovoltaïque est aujourd’hui une solution éprouvée pour produire et consommer tout ou partie de son électricité. Elle donne accès à une énergie propre, décarbonée et respectueuse de l’environnement. Son déploiement rapide sur les sites industriels permet de répondre aux enjeux de maîtrise des coûts et de neutralité carbone de très nombreux professionnels. »

Encadré

Les chiffres clés du projet

> 95 000 m² de panneaux photovoltaïques seront installés

> 100% de la production d’électricité issue des panneaux photovoltaïques sera consacrée à l’autoconsommation de Sodebo

> 11% de la consommation annuelle de l’entreprise sera ainsi couverte