Viessmann : 100 ans d'innovation, un avenir solaire Ã  partager

En 2017, le Groupe Viessmann (CA 2016 de 2,25 milliards d’euros) a célébré son centième anniversaire. Fort de plus de 12.000 collaborateurs, 23 sociétés de productions implantées dans 12 pays et 120 agences pour un rayonnement commercial dans 74 pays, le Groupe Viessmann constitue l’un des tous premiers fabricants mondiaux de systèmes de chauffage, de réfrigération, de solutions industrielles et aussi de productions décentralisées de chaleur et d’électricité… un panel de technologies qui laisse une belle place à l’énergie solaire !

Viessmann et le solaire thermique

Premier producteur français de capteurs solaires plans, Viessmann a récemment révolutionné le marché des capteurs solaires thermiques plans avec son absorbeur ThermProtect. Viessmann profite donc de son avance technologique pour étendre cette technologie brevetée à son offre de capteurs tubulaires. Les nouveaux Vitosol 200 et 300-TM intègrent ainsi ce principe révolutionnaire permettant d’éviter tout risque de surchauffe de l’installation grâce à sa structure moléculaire qui s’adapte à la température.

Passé un seuil d’environ 130 °C, le capteur se met à rejeter la chaleur excédentaire ; ainsi, le fluide caloporteur ne se vaporise plus et la durée de vie du système en est prolongée. Pertinent en logement individuel (notamment lorsque les occupants sont en vacances et qu’il n’y a pas de soutirage d’eau chaude sanitaire), ces nouveaux capteurs tubulaires sont aussi tout indiqués pour les bâtiments de plus grande taille qui ne sont pas occupés toute l’année, comme les écoles par exemple.

Viessmann et le solaire photovoltaïque

En conjuguant sa chaudière gaz à condensation Vitodens et la production microphotovoltaïque (MicroPV), Viessmann a mis au point un concept harmonieux, simple et efficace pour remplir les exigences de la RT 2012. Solution peu onéreuse à l’investissement, apportant un grand confort de chauffage et garantissant une source d’économie directe sur la facture d’électricité (environ 750 kWh/an pour un ensemble de 2 modules d’une puissance totale de 510 Wc dans le sud de la France), le MicroPV permet de couvrir le socle de la consommation électrique d’une maison.

Avec des puissances disponibles allant de 250 Wc à 1 kWc, donc parfaitement prédimensionnées pour une famille, les solutions MicroPV de Viessmann constituent des réponses complètes et standardisées, vendues dans un package associé à une gamme de services spécifiques comme par exemple des offres de financement. Compatibles avec toutes les toitures tuiles terre cuite et ardoises, les équipements MicroPV Viessmann se composent de 1, 2, 3 ou 4 modules Vitovolt 200 de 255 Wc, véritables garanties de performances et de sécurité. Les applications Micro PV Viessmann sont par ailleurs totalement compatibles avec les pompes à chaleur et chauffe-eau thermodynamiques Viessmann «SmartGrid Ready».

Plus d’infos…