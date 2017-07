VIDEO/ConfÃ©rence sur le solaire donnÃ©e par Daniel Lincot Ã  NÃ©oules dans le Var

Vendredi 16 juin dernier, Daniel Lincot directeur de recherche au CNRS, directeur de l’Institut de recherche et développement sur l’énergie photovoltaïque (IRDEP), UMR CNRS/Chimie ParisTech/EDF, et directeur scientifique de l’Institut Photovoltaïque d’Ile-de-France (IPVF) était l’invité d’honneur des « Conférences scientifique de Néoules » dans le Var. Cet expert français de l’énergie solaire est venu donner une conférence sur le thème : « Energie solaire : présent et futur », un panorama complet de la situation de l’énergie solaire en France et dans le monde. Pourquoi une telle conférence à Néoules me direz-vous ? Pourquoi pas. En fait Néoules accueille depuis 2013 sur le plateau de Verrerie, l’un des endroits les plus ensoleillés de France, une centrale au sol de 24 MW de puissance équipée de modules SunPower. De quoi produire l’équivalent de la consommation de 33 000 habitants ! Daniel Lincot a eu l’occasion de visiter cette ferme solaire avant sa conférence. A Néoules, le solaire se vit en paroles et en actes.

