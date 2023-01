VIDEO : le groupe UNITe et Aqualande prÃ©sentent la centrale agrivoltaÃ¯que en aquaculture de Mezos (40)

Il y a 11 ans, UNITe a construit dans les Landes, à Mézos sur un site de 8 ha, une installation PV de 4,3 MWc permettant la combinaison d’une activité agricole et une production à une production photovoltaïque, au temps où le néologisme d’agrivoltaïque n’existait guère. En l’occurrence, il s’agit d’ombrières photovoltaïques sur les bassins d’aquaculture. Ces ombrières photovoltaïques installés sur des structures bois apportent à l’aquaculture de nombreux avantages, qualitatifs et quantitatifs :

· L’ombrage évite un réchauffement excessif de l’eau, qui entrainerait l’apparition d’algues nuisibles,

· L’éclairage tamisé par les panneaux solaires évite les brusques variations de lumière, qui stressent les truites, qui nuisent à leur bien-être et leur bon développement,

· Les ombrières, complétées par des filets, protègent les truites contre les oiseaux prédateurs, qui stresseraient les truites et réduiraient la production,

· L’ombre apporte en outre un confort de travail apprécié pour les exploitants du site

· La redevance payée par UNITe au site d’aquaculture constitue un revenu additionnel régulier, sur une longue durée.

Les panneaux photovoltaïques de ces ombrières constituent une centrale de production d’électricité locale et durable intéressante. La production annuelle est d’environ 5 GWh/an, ce qui correspond à la consommation d’environ 20 000 habitants. Cette installation est exploitée par UNITe, qui a pris en charge l’investissement, s’occupe de la maintenance et l’exploitation de la centrale. UNITe et son partenaire aquaculteur sont satisfaits de cette coopération qui a démontré dans la durée, la réalité des synergies d’activité et l’absence de conflits d’usage de l’espace. La centrale répond par ailleurs à la double problématique de hausse des prix de l’énergie et de réchauffement climatique. Une solution d’avenir…

www.youtube.com/watch?v=JLXN0lXAqqc