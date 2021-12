Video : Bertrand Piccard en visite dans un ContainwattÂ® une solution de container solaire labellisÃ©e Â« Solar Impulse Â»

Fin novembre dernier, au cours du Festival Toulouse Innovante et Durable, un concentré de rendez-vous, d’animations et d’acteurs investis dans les champs de l’écologie, de l’économie circulaire et de l’innovation, Jean-Marc Lalane, le PDG de la société toulousaine Monkilowatt a eu l’honneur de recevoir la visite de Berrand Piccard dans son Containwatt®, un container solaire qui vient d’obtenir le label « Solar Impulse Efficient Solution ». Bertrand Piccard a même pris le temps de déjeuner avec l’équipe de l’entreprise pour s’imprégner du concept.

« Le projet CONTAINWATT a pour objectif de développer des générateurs d’électricité renouvelable qui seront utilisés par des groupes de personnes et des populations qui n’ont pas d’électricité là où ils se trouvent. Nous pensons que l’énergie doit être accessible à tous, tout en ayant un impact le plus faible possible sur l’environnement. Tout en respectant ces objectifs, nos produits et solutions permettent de développer activement l’économie locale, l’enseignement, la santé dans l’idée d’un développement équitable et nécessairement durable. Dans un usage en base vie, d’urgence ou de long court, nos produits peuvent être une contribution à la survie des personnes ou tout simplement leur permettre de vivre dans des milieux dépourvus de toute infrastructure. Nous sommes ainsi en contact avec les armées mais aussi les EPCistes qui développent des centrales éloignées de tout. Et cerise sur le gâteau, Containwatt® fait désormais partie des produits labellisés par la Solar Impulse Fondation. C’est une grande fierté d’avoir été sélectionnés par la fondation de Bertrand Piccard comme l’une des #1000solutions d’ores et déjà efficientes pour mener à bien la transition écologique, et concilier ainsi économie et écologie ! Bertrand Piccard a été très attentif à nos explications et il est un formidable ambassadeur du Containwatt® » précise Jean-Marc Lalane.

Transportable par train, camion ou bateau, Containwatt® est un abri optimisé pour base de vie d’une surface habitable et modulable de 70 à 200 m² directement électrifié. Il peut être mis en place en moins d’une demi-journée par deux personnes. Robuste, rustique et adapté aux environnements extrêmes, il ne nécessite aucune infrastructure avant ou après déploiement. L’abri protecteur est en capacité de produire de 60 à 160 kWh via un système électrique plug&play (déploiement de la toiture de 70 à 200 m² sans manutention). Le fonctionnement du Containwatt®, peut être en mode hybridé ou autonome. »

youtu.be/JAIfO-YsKD8