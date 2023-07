Vertiv recommande les Ã©nergies renouvelables pour les datacenters en cas de vague de chaleur extrÃªme

Le changement climatique a fait des huit dernières années les plus chaudes jamais enregistrées. Cette année, avec le phénomène climatique El Niño, qui aggrave le problème, de nombreuses prévisions anticipent des températures record en 2023. Les températures caniculaires et leurs conséquences posent des défis de taille aux opérateurs de datacenters qui luttent déjà quotidiennement contre la chaleur produite dans leurs installations. Les entreprises peuvent prendre certaines mesures pour atténuer les risques associés aux fortes chaleurs. Parmi ces mesures, il y a bien sûr l’exploitation des sources d’énergie alternatives.

Tous les datacenters n’ont pas accès à des sources d’énergie alternatives viables, mais ceux qui y ont accès devraient exploiter les sources d’énergie hors réseau. Il peut s’agir de panneaux solaires sur site ou hors site ou d’autres sources alternatives, telles que des parcs éoliens hors site et des batteries lithium-ion, pour permettre le délestage ou l’écrêtage des pics de consommation. L’usage de groupes électrogènes est déconseillé pendant les vagues de chaleur, sauf en cas de panne. Les groupes électrogènes diesel produisent plus de gaz à effet de serre et d’émissions associées au changement climatique que les options de secours utilisant des énergies alternatives. En fait, les organisations devraient reporter les tests de groupes prévus lorsque les températures montent en flèche.

« Ces vagues de chaleur sont de plus en plus fréquentes et toujours plus extrêmes, exerçant une pression intense sur les fournisseurs d’électricité et les opérateurs de datacenters dans le monde entier », explique John Niemann, senior vice president de la division thermal management globale de Vertiv. « Les entreprises doivent répondre à cette intensité en se préparant de manière proactive à la pression qui s’exerce non seulement sur leurs propres systèmes d’alimentation et de refroidissement, mais aussi sur le réseau. En donnant la priorité aux services de maintenance préventive et en collaborant avec les fournisseurs d’électricité pour gérer la demande, il est possible de réduire la probabilité d’une quelconque défaillance d’équipement liée à la chaleur. »