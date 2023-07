IDEX et VOLTEC Solar signent un partenariat industriel pour la fourniture de 15 000 modules photovoltaïques français

IDEX prouve son engagement dans le choix de ses partenaires. Depuis 2020, date de la création de son activité Bâtiment Bas Carbone (BBC), IDEX collabore ainsi avec VOLTEC Solar pour la fourniture de panneaux solaires français, le partenariat lui permet de proposer à ses clients des installations IRVE (Infrastructures de Recharge pour Véhicules Électriques) et des centrales photovoltaïques clés en main.

Très satisfait des panneaux solaires produits par le spécialiste français VOLTEC Solar, Idex vient d’être livré du premier des 15 000 modules photovoltaïques TARKA (6 MWc), pour équiper les centrales solaires répondant à une offre de composants majoritairement européens au plus haut niveau de qualité.

Le Made in France en force

La division IDEX BBC propose des solutions clés en main en concevant, en construisant, en finançant et en exploitant des installations solaires photovoltaïques à usage tertiaire et industriel, qui peuvent comprendre des bornes IRVE, créant ainsi un cercle vertueux de l’énergie. En effet, l’électricité renouvelable produite est directement mise à disposition des clients d’IDEX sur site et couplée à des solutions de mobilité électrique, de maîtrise de l’énergie et de réduction de l’empreinte carbone. 9 sites français du groupe Safran vont ainsi bénéficier d’équipements sur-mesure d’ombrières photovoltaïques équipées de panneaux solaires fabriquées par l’entreprise française VOLTEC Solar, dans son usine alsacienne de Dinsheim-sur-Bruche. Ils répondent au standard de qualité fixé par IDEX et bénéficient d’un bilan carbone exceptionnellement bas et d’une analyse complète de leur cycle de vie. Pour Jean-François Bessaguet, directeur des Ventes de VOLTEC Solar, « Ce partenariat avec IDEX confirme notre savoir-faire en matière de performance dans la conception et la fabrication industrielle de panneaux photovoltaïques. Il démontre notre capacité à produire de gros volumes de modules en France et en circuit court (une production qui a fait x10 en 10 ans). Nous devons collectivement poursuivre nos engagements sur les indicateurs RSE et tendre vers un schéma vertueux pour maximiser le niveau de circularité́ ».

« Un made in France vertueux et durable »

A travers ce partenariat, et forts d’une vision partagée, IDEX et VOLTEC Solar s’engagent pour conforter et développer une véritable filière européenne et

française de l’énergie solaire photovoltaïque, réellement vertueuse et décarbonée. Une offre qui répond aux attentes des clients en termes de production française ou de circuit court par exemple. Les 2 entreprises sont certifiées par EcoVadis pour leur engagement et leurs améliorations continues sur différents indicateurs RSE. Pour Emmanuel Voinier, directeur adjoint Bâtiment Bas Carbone d’IDEX et directeur des opérations, « L’excellence opérationnelle que nous nous imposons repose sur des approvisionnements et des services au plus haut niveau de qualité. Notre autre atout repose sur la proximité, d’abord avec nos fournisseurs pour garantir une logistique courte avec à la clé la réduction des émissions carbonées sur la part fabrication et la part transport de nos installations. Puis une proximité avec nos clients, grâce à notre réseau de plus de 100 agences réparties sur le territoire permettant une présence permanente et une forte réactivité… Un made in France vertueux et durable. »