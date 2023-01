Verso Energy : une levÃ©e de fonds de 50 millions dâ€™â‚¬ pour accÃ©lÃ©rer son dÃ©veloppement dans les EnR et lâ€™hydrogÃ¨ne vert

Verso Energy, fondée début 2021 par Xavier Caïtucoli et Antoine Huard, a finalisé fin décembre 2022 une levée de fonds de plus de 50 millions d’euros pour accélérer le déploiement de ses projets dans la production d’électricité renouvelable ainsi que la production d’hydrogène vert. Cette opération, notamment souscrite par Eiffel Investment Group (via Eiffel Gaz Vert), AMS Capital (société de capital-risque, filiale d’AMS INDUSTRIES dirigée par Jean-Paul Bize), Crescendix (société d’investissement de Xavier Caïtucoli) et Antoine Huard, valide le positionnement unique et intégré du groupe qui a l’ambition de devenir l’acteur de référence de cette nouvelle phase de la transition énergétique.

Les profondes mutations en cours du secteur de l’énergie, sous l’effet conjugué de l’urgence climatique, des révolutions technologiques et des crises géopolitiques, imposent l’émergence de nouveaux acteurs diversifiés, intégrés, et capables de proposer des solutions innovantes de l’amont à l’aval, des producteurs aux consommateurs. Le positionnement sur un seul maillon de la chaîne de valeur ou la simple sécurisation de tarifs subventionnés pour l’électricité renouvelable ne suffit plus pour répondre aux impératifs de décarbonation.

« Pallier l’intermittence des énergies renouvelables »

C’est sur cette conviction que Verso Energy a été créée au début de l’année 2021 par Xavier Caïtucoli et Antoine Huard, deux entrepreneurs à succès et expérimentés du secteur. La stratégie de développement mise en place s’appuie sur la construction d’un acteur innovant dont l’objectif est la mise en œuvre de nouvelles solutions de couplage entre production d’électricité renouvelable et moyens de flexibilité (batteries pour le stockage court terme, électrolyseurs pour la production d’hydrogène) afin de pallier les effets négatifs de l’intermittence associés à la montée en puissance des énergies renouvelables. « La transition énergétique connait bien sûr une accélération considérable, mais elle entre surtout dans une nouvelle phase radicalement différente. En effet, les acteurs vont devoir pallier l’intermittence des énergies renouvelables, développer de nouveaux vecteurs énergétiques comme l’hydrogène et commercialiser l’énergie autrement que via des tarifs subventionnés. Verso Energy est à la pointe de ces nouveaux modèles avec le développement de grands projets dans toute la France. Nous sommes très heureux que des investisseurs de premier rang comme Eiffel et AMS CAPITAL nous rejoignent pour contribuer à cette belle aventure » déclare Xavier Caïtucoli, co-fondateur et président de Verso Energy.

Plus de 2 GW de projets de centrales solaires photovoltaïques

Cette nouvelle approche de la transition énergétique, proactive et intégrée, a convaincu Eiffel Investment Group et AMS Capital de rejoindre l’aventure Verso Energy en accompagnant la société dans le déploiement de son plan de croissance ambitieux. Cette levée de plus de 50 millions d’euros va permettre d’accélérer le développement et la mise en service d’un portefeuille de projets qui comporte déjà plus de 2 GW de projets de centrales solaires photovoltaïques, d’unités de production d’hydrogène ou d’installations de stockage stationnaires par batterie. « L’expertise et les réseaux des équipes d’Eiffel dans le domaine de la transition énergétique et écologique, développés patiemment depuis plus de dix ans, nous permettent d’identifier de futurs champions, comme Verso Energy, et de les convaincre de travailler avec nous pour changer de dimension. Nous sommes ainsi très heureux de nous associer à Xavier et Antoine, fondateurs talentueux de Verso Energy, que nous connaissons l’un et l’autre depuis très longtemps. Nous sommes convaincus que l’accompagnement de Eiffel Gaz Vert, notre fonds innovant dédié aux solutions de gaz renouvelables, permettra à Verso Energy de mener des projets très prometteurs dans le secteur de l’hydrogène » confient Fabrice Dumonteil, PDG et fondateur d’Eiffel Investment Group, et Marc-Etienne Mercadier, gérant du fonds Eiffel Gaz Vert. Et Jean-Paul Bize, Président d’AMS Industries de conclure : « AMS Capital est un investisseur qui accompagne des projets industriels portés par des entrepreneurs audacieux. AMS Industries a été un actionnaire majeur de Direct Energie pendant plus de 10 ans au côté de Xavier Caïtucoli, avant que Total ne rachète en 2018 le premier acteur français indépendant de l’électricité et du gaz. Je suis convaincu que la transition énergétique a besoin de projets novateurs et AMS Capital est très heureux de soutenir le projet de Verso Energy. »