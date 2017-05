Â« Vers une transition Ã©nergÃ©tique locale et citoyenne ! Â» le 19 mai Ã  Marseille

Vendredi 19 mai 2017, la Friche La Belle de Mai accueillera à Marseille un rassemblement national d’acteurs de la transition énergétique organisé par Enercoop Paca, la Nef, le CLER Réseau pour la transition énergétique et Energie Partagée. Citoyens, élus, associations ou entreprises : près de 350 participants sont attendus pour débattre, lors de plénières et d’ateliers, des moyens à mettre en œuvre pour accélérer une transition énergétique portée localement par tous les acteurs d’un territoire. Ils échangeront sur les nombreux projets qu’ils déploient sur le terrain :

Rénovation des logements selon des normes thermiques de qualité

Lutte contre la précarité énergétique via des solutions adaptées aux ménages modestes

Projets d’énergies renouvelables citoyens et participatifs dont les premiers bénéficiaires sont les habitants et le développement local.

Tous sont engagés pour construire une nouvelle vision de l’énergie fondée sur la sobriété, l’efficacité énergétique et la diversité des énergies renouvelables. Leur engagement citoyen et leur expertise leur permettent d’œuvrer concrètement à cette transition, grâce à des projets reproductibles qui créent de l’emploi, de l’activité économique et de la solidarité entre les habitants.

Ce rassemblement national a lieu grâce à l’implication de multiples acteurs locaux qui agissent quotidiennement sur le territoire de la Région PACA, pour une transition énergétique locale et citoyenne : Agence locale de l’énergie et du climat de la Métropole marseillaise, GERES, Association des Communes Forestières/Agence des politiques énergétiques du Var (COFOR 83), CPIE Pays d’Aix, Agence locale de la transition énergétique…

Plus d’infos…