SYSTOVI double sa capacitÃ© de production pour rÃ©pondre Ã  la demande du marchÃ© franÃ§ais

Pour le fabriquant nantais SYSTOVI, tout va bien. Merci ! Avec 10 ans d’expérience dans le monde du PV, et en parallèle de son développement hyperactif sur son marché historique du solaire résidentiel, en France comme à l’export, SYSTOVI enchaine les succès sur le segment de marché des grands projets photovoltaïques. En effet, depuis début 2017, SYSTOVI a livré deux chantiers de 1MWc, en partenariat avec Armorgreen.

Fin avril, SYSTOVI a franchi une nouvelle étape en remportant un projet de 18MW avec la SEM Vendée Energie : 65 000 panneaux à fabriquer et à livrer dès l’été 2017, à raison de 1MW / semaine, pour quatre centrales au sol de chacune 4,5MW.

A cette occasion, SYSTOVI double la capacité de production de son usine de NANTES en investissant dans une 3ème ligne d’assemblage de module PV. Avec un outil industriel de dernière génération, SYSTOVI offre à ses clients une disponibilité à 100% pour des projets sur grandes toitures et au sol.

Dans ce cadre, SYSTOVI peut s’appuyer sur une performance au meilleur niveau :

- Gamme panneau large de 270Wc Poly à 300Wc mono

- Qualité Produit avec des composants de BOM (Build Of Material) de renommée mondiale

- Qualité Process avec ses certifications ISO 9001 / 14001

- Garantie de tous ses modules à 20 ans et garantie de puissance linéaire de 80% à 25 ans

- Bilan carbone au plus bas pour CRE4

En cherchant un positionnement équilibré entre le marché PV résidentiel, de plus en plus porté par l’autoconsommation, et les grands projets PV, portés essentiellement par les appels d’offre CRE, SYSTOVI veut convaincre qu’un fabricant français de solutions PV peut trouver sa place face à des acteurs de taille mondiale, et ainsi envisager une forme de pérennité dans le développement de son activité.

