VALOREM signe le refinancement de deux opÃ©rations majeures aux cÃ´tÃ©s de ses partenaires de longue date

Début août, VALOREM a finalisé les closings des opérations de refinancement FHA et ELCANO. Un travail mené depuis plusieurs mois aux côtés de nombreux partenaires externes (cabinets de conseils et d’audits, partenaires financiers…) pour un montant total refinancé de 360 millions d’euros. Deux excellentes nouvelles qui participent à l’atteinte des objectifs fixés dans la stratégie financière du groupe : préserver notre indépendance et maintenir notre compétitivité dans un monde qui s’accélère. Les deux opérations ont été mises en œuvre dans un contexte de la crise COVID et ont été « closées » avec succès dans un calendrier record.

Opération ELCANO : refinancement de 13 actifs éoliens et solaires de VALOREM : 165 MW pour 300 millions d’euros

La holding ELCANO détient désormais un portefeuille de 13 sociétés de projets VALOREM : 11 parcs éoliens et 2 parcs photovoltaïques. ELCANO totalise 165 MW et représente une production annuelle de 435 GWh. La holding mutualise l’économie des centrales pour bénéficier des forces d’un effet portefeuille. La sélection des parcs intégrés à ELCANO a été faite de sorte à mitiger les risques et avoir une performance globale équilibrée en variant les typologies d’actifs. Ont ainsi été regroupés des parcs présentant une bonne disparité géographique des technologies et des équipements différents. Ce succès s’inscrit dans la continuité de l’opération VASCO que VALOREM avait menée en 2017*.

Opération FHA : refinancement de 14 centrales hydrauliques : 10,4 MW pour près de 60 millions d’euros

En 2019, VALOREM a fait l’acquisition de 51% de Force Hydraulique Antillaise SAS (FHA) devenant co-actionnaire aux côtés de Raphaël GROS (fondateur). Principal développeur exploitant hydraulique des Antilles Françaises, FHA détient 14 centrales en Guadeloupe. L’opération menée a permis de refinancer la dette d’acquisition. VALOREM affirme ainsi sa position de premier producteur d’énergies vertes sur l’archipel et souhaite développer une synergie via une approche multi-énergies. En effet, le groupe produit désormais de l’énergie verte et locale en Guadeloupe grâce au parc éolien de Sainte-Rose, aux centrales hydroélectriques de FHA et développe actuellement plusieurs nouveaux projets solaires et éoliens.

Des opérations menées conjointement dans un temps record grâce à une collaboration avec des partenaires de longue date.