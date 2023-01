VALOREM met en place un FCPE dâ€™actionnariat salariÃ©

Devenue « entreprise à mission » en décembre 2021, VALOREM avait à cœur d’aligner encore davantage les intérêts de ses collaborateurs sur ceux des actionnaires et dirigeants. Pour permettre à l’ensemble des salariés du groupe de bénéficier de la prise de valeur du groupe à laquelle ils contribuent chaque jour, la direction, en accord avec les délégués syndicaux, a souhaité compléter les dispositifs déjà existants avec la création d’un FCPE d’actionnariat salarié, agréé par l’AMF. Un succès immédiat !

Le projet d’actionnariat salarié de VALOREM, issu de plusieurs mois d’échanges avec les salariés et leurs représentants, s’est concrétisé par l’ouverture fin 2022 des souscriptions d’un Fond Commun de Placement d’Entreprise VALOREM, agréé par l’Autorité des Marchés Financiers. Résultat : en quelques jours, plus de 70 % des salariés du groupe ont participé à cette opération avec des demandes représentant plus de 160 % de l’émission proposée !

« Pour une meilleure répartition des richesses »

« Nous sommes fiers de constater à quel point les collaboratrices et collaborateurs sont optimistes envers le secteur des énergies renouvelables et dans la direction du groupe. Cela nous oblige encore plus à être irréprochables et à tendre vers l’excellence pour être dignes de la confiance des 255 salariés qui investissent dans VALOREM. » souligne Marc Rouberol, directeur général délégué de VALOREM. « L’actionnariat salarié est une belle opportunité de partager la valeur créée de notre travail. Nous sommes donc ravis que l’entreprise permette la mise en place d’un dispositif comme le FCPE. Cet instrument permettra un alignement des intérêts entre les actionnaires et les salariés, et une meilleure répartition des richesses au sein de la société. » explique Xavier Dufraigne un membre du groupe de travail sur l’actionnariat salarié.

Un placement qui prend de la valeur avec la croissance du groupe

Pour cette opération, VALOREM a choisi la société EQUALIS CAPITAL, spécialisée dans la mise en place et la gestion de dispositifs portant sur l’actionnariat salarié et leader auprès des sociétés non cotées, ainsi que PwC Société d’Avocats. Techniquement, VALOREM a émis des titres dont la valeur suivra celle de la société. Un mécanisme d’échange permettra au FCPE de recevoir des actions VALOREM lors de l’atteinte d’un objectif de valorisation du groupe, estimée annuellement par un cabinet d’expert indépendant. Les salariés du groupe deviendront ainsi actionnaires de la société et bénéficieront des fruits liés de son développement. Le succès de cette opération permet d’envisager d’autres opérations dans les années qui viennent pour fidéliser les salariés actuels et attirer de nouveaux talents. L’objectif à terme serait d’avoir une détention par les salariés autour de 10 % du capital.