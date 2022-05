VALOREM inaugure CryosolarÂ®, un concept innovant de chambre froide solaire, Ã  Mbour au SÃ©nÃ©gal

VALOREM vient d’inaugurer en ce mois de mai 2022 une nouvelle chambre froide Cryosolar® installée à Mbour au Sénégal. Cet événement a eu lieu en présence de Sophie Gladima, Ministre du Pétrole et des Energies et d’Alioune Ndoye, Ministre des Pêches et de l’Economie maritime, et organisé en partenariat avec l’ANER (Agence des Energies Renouvelables) qui promeut les énergies renouvelables dans les secteurs d’activité au Sénégal.

Mis en service en juillet 2021, le concept Cryosolar® innovant de production de froid et d’électricité à partir d’énergie solaire permet de répondre de manière efficace aux défis de stockage et de conservation rencontrés par les pêcheurs.

Cryosolar®, une chambre froide 100% autonome au service des habitants de Mbour au Sénégal

Cette solution unique de production de stockage de froid et d’électricité à partir d’énergie solaire, permet de garantir un froid fiable et continu 24h/24 et 7J/7 sans utilisation de groupe électrogène, ni d’énergie fossile. Une solution rendue possible grâce au développement d’une « batterie froide », technologie verte brevetée par VALOREM. Un atout considérable pour les régions chaudes telles que le Sénégal. Au-delà de son atout environnemental, Cryosolar® permet de redynamiser des territoires tout en encourageant l’économie locale et le développement économique des zones rurales. À Mbour, le container en service depuis quasiment un an est fortement plébiscité par les pêcheurs qui s’en servent pour stocker à froid constant le produit de leur pêche quotidienne. Cette chambre froide permet ainsi de limiter le gaspillage grâce au respect de la chaîne de froid et de prolonger la durée de conservation des denrées stockées. Elle est également devenue le lieu principal des échanges commerciaux entre les pêcheurs et les principaux acheteurs, favorisant ainsi la création d’emplois.

Cryosolar®, une solution qui facilite le stockage et la conservation de produits alimentaires et médicaux dans les régions isolées

Preuve de son succès, VALOREM a déjà installé trois containers Cryosolar® dans le monde. Le premier à la Désirade en Guadeloupe, puis deux autres à Mbour et à Fass Boye au Sénégal, co-financés par le FFEM (Fond Français pour l’environnement mondial). Cette initiative s’inscrit dans l’ambition de VALOREM, celle de participer activement à une transition énergétique durable et solidaire à travers le monde au plus près du terrain et en y associant les populations et collectivités locales. C’est dans cette logique que l’entreprise a misé sur l’innovation pour porter sa croissance. L’innovation est au cœur de l’ADN du Groupe et de ses équipes qui ont à cœur de développer des équipements capables de répondre aux enjeux contemporains et aux besoins des différentes régions du monde. Grâce à son installation très rapide (quelques jours) et à sa totale autonomie, Cryosolar® apporte une réponse concrète aux enjeux sanitaires et économiques des zones isolées non raccordées au réseau. Elle permet ainsi de garantir un accès au froid fiable et constant pour la conservation de tous types de produits frais (fruits, légumes, viandes, poissons…) et sensibles comme les vaccins ou autres soins médicaux, dont la conservation dans ces zones nécessite souvent une logistique complexe, sécurisée et coûteuse.

Aminata Gaye, cheffe d’exploitation du GIE et chargée de gestion Cryosolar®, témoigne : « Avant l’installation de Cryosolar®, nous avions beaucoup de perte de marchandises car nous n’avions pas de solution économique de stockage à froid. Le coût de l’électricité était beaucoup trop important pour que nous puissions nous le permettre à long terme. La technologie Cryosolar®, fonctionnant à l’énergie solaire, nous a permis de faire des économies considérables sur les factures d’électricité. Mais elle a surtout décuplé la qualité de notre poisson grâce à une meilleure conservation du produit. L’installation rapide et facile de la chambre froide solaire nous a permis de rapidement voir les bienfaits dans notre commerce quotidien. » Et Jean-Yves Grandidier, Président de VALOREM, de conclure : « Le groupe VALOREM est fier de cette nouvelle réalisation au Sénégal, représentative de nos ambitions et engagements dans le développement socio-économique des territoires à travers les énergies renouvelables. Depuis plus de 27 ans, VALOREM agit pour une transition énergétique durable en associant populations et collectivités locales. Notre objectif au niveau national et international est de développer des projets d’énergies renouvelables adaptés à chaque territoire. »

Lancement de la commercialisation avec MEDIT FRIGO après une première année de test réussi

Pour la distribution de CryoSolar, VALOREM s’associe à MEDI FRIGO, entreprise spécialisée dans l’Exportation d’équipements complets liés à la réfrigération sur les pays du Maghreb et le continent africain. A travers sa maison mère Mondial Frigo, Medit Frigo apportera également toute son expertise en production frigorifique.