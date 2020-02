Urbasolar lance les travaux de la centrale de PÃ¢ au Burkina Faso

Le groupe Urbasolar a signé un partenariat public-privé en avril 2019 pour la réalisation d’une centrale photovoltaïque de 30 MW qui répondra aux besoins énergétiques de la population locale et des industries de la région de Pâ au Burkina Faso.

Un aréopage de personnalités, Christophe Joseph Marie Dabire, premier ministre du Burkina Faso, le ministre de l’Énergie Dr Bachir Ismaël Ouedraogo, l’ambassadeur de France Luc Hallade, Arnaud Mine, président de URBASOLAR SAS, était bien présent ce premier février pour la cérémonie de lancement des travaux de la centrale de Pâ dans la province des Balé, Région de la boucle du Mouhoun.

Programme de 200 MW d’ici 2021

Ce projet emblématique est avant tout le fruit d’un partenariat public-privé réussi entre l’Etat du Burkina Faso et le groupe Urbasolar et son partenaire PPS, opérateur de référence au Burkina Faso et dans la sous-région en Afrique de l’ouest. D’une puissance de 30 Mégawatt (MWc), cette centrale au sol est un premier pas pour l’installation d’infrastructures photovoltaïques en investissement privé au Burkina Faso, pays moteur du développement de l’énergie solaire en Afrique de l’Ouest. Le Burkina prévoit en effet la mise en œuvre de plus de 200 MW de centrales solaires d’ici 2021 dans le cadre du plan de transition énergétique élaboré par le Gouvernement. Ce programme vise à accroitre l’accès à l’électricité dans le pays, et à réduire la dépendance aux énergies fossiles et leur impact sur l’environnement.

Le solaire sécurise l’approvisionnement des industrie de la région

Implantée sur le site de Pâ qui est au centre de multiples activités économiques et notamment minières, la centrale photovoltaïque permettra d’accélérer le développement de la région de la boucle du Mouhoun en produisant chaque année l’équivalent de la consommation de 150 000 personnes permettant l’accès à l’électricité aux populations locales du Burkina Faso et en assurant une sécurité d’approvisionnement des industries de la région en énergie verte. Ce projet d’investissement d’un cout global d’environ 21,5 Milliards de Francs CFA permettra de vendre l’énergie à la Société Nationale d’Electricité du Burkina Faso (SONABEL) à un coût de 48FCFA le kilowatt heure (kWh) contre 130 FCFA le kilowatt heure (kWh) pour la production thermique.

Des mesures sociales et environnementales

La mise en œuvre du projet s’accompagnera de nombreuses mesures sociales et environnementales, avec notamment la formation aux techniques du photovoltaïque de 200 jeunes de la région de la boucle du Mouhoun, des bourses d’étude, un programme de microfinance des femmes de la localité, un appui au système sanitaire, des mesures d’accompagnements environnementaux et l’employabilité des jeunes de la localité. Le groupe Urbasolar s’engage ainsi pleinement aux côtés des institutions burkinabè pour atteindre l’objectif fixé par le Gouvernement. Fort de son expérience sur le territoire Burkinabè avec l’électrification rurale solaire avec l’Agence Burkinabè d’Electrification Rurale (ABER) ancien FDE ; l’Office Nationale de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) avec plus de 3 Mégawatt (MWc) installé pour la production en eau potable, le groupe Urbasolar est conscient de son rôle dans le développement de l’énergie photovoltaïque en Afrique de l’Ouest, avec également des projets en développement et en construction au Sénégal, au Togo, au Bénin et en Guinée.