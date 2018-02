Urbasolar inaugure la certification Alliance QualitÃ© PV (AQPV) contractant gÃ©nÃ©ral

L’entreprise héraultaise UrbaSolar est la première entreprise certifiée AQPV contractant général par l’organisme certificateur Certisolis. La certification AQPV est destinée aux entreprises de la filière photovoltaïque. Elle a pour objectif de servir d’indicateur incontestable pour les maîtres d’ouvrage, privés ou publics, qui souhaitent avoir recours aux meilleurs opérateurs maîtrisant l’ensemble des compétences liées à l’ingénierie, la construction et l’exploitation de centrales photovoltaïques.

La certification AQPV, par son référentiel très exigeant, représente la reconnaissance ultime de la qualité des pratiques des entreprises de la filière photovoltaïque en France. Urbasolar, déjà certifié ISO 9001 et 14001 répond ainsi à toutes les exigences de qualité pour les appels d’offres du gouvernement français portant sur la réalisation et l’exploitation d’Installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire.

Le groupe vient par ailleurs de se classer en tête des lauréats des deux derniers Appels d’Offres, dit « CRE4.3 Sol et Ombrières » et « CRE4 Innovation ». Urbasolar remporte 10 nouveaux projets d’envergure, représentant une puissance totale de 62,1 MW sur le segment des centrales au sol et ombrières de parking et 4 projets pour une puissance totale de 11.5 MW sur le segment Innovation, soit un cumul de 73 MW remportés! Avec les résultats déjà enregistrés lors des sessions d’appels d’offres en 2017, le spécialiste du photovoltaïque, en croissance constante depuis sa création, dispose en France d’un portefeuille de projets à construire de plus de 212 MW.

Urbasolar a remporté au total plus de 350 MW de projets tarifés dans le cadre des appels d’offres lancés par la CRE depuis 2012, ce qui lui confère aujourd’hui la position de premier lauréat sur l’ensemble des sessions. Stéphanie Andrieu et Arnaud Mine codirigeants et cofondateurs du groupe déclarent : « Nous sommes particulièrement satisfaits des résultats obtenus sur le plan commercial et de la reconnaissance de la qualité des pratiques de l’entreprise. Ceci témoigne de la pugnacité de nos équipes, de leur volonté à innover et progresser et de la robustesse de notre modèle d’affaires. Loin des annonces tonitruantes de certains opérateurs, dont certains tardivement convertis au photovoltaïque, le développement rapide du groupe Urbasolar en France et à l’international s’attachera toujours à combiner pertinence technique, économique, environnementale, éthique et sociétale. »

Plus d’infos…