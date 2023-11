United Colors of Voltec Solar : du noir intense eu rouge profond

Voltec Solar, l’un des tous premiers fabricants de modules photovoltaïques français, conçoit le premier module coloré à haut rendement en collaboration avec les ABF. Pour une intégration esthétique réussie !

Depuis 2010, Voltec Solar produit en France le meilleur du panneau photovoltaïque. L’entreprise alsacienne, attachée à la préservation du patrimoine territorial français, a toujours privilégié la circularité dans la conception de ses modules, et le réseau de proximité. En véritable technologie de rupture, Voltec Solar annonce, après plusieurs années de recherche et développement, la mise sur le marché de TARKA 126 VSMS 355Wc Rubis Noir, produit dans le Bas-Rhin sur le site de Dinsheim-sur-Bruche.

Considéré comme le premier module coloré intégrant un rendement surfacique de 19%, soit le plus élevé du marché ; cette innovation « made in France » apporte une réponse concrète à la nécessaire transition en faveur des énergies renouvelables. « Avec cette innovation majeure, Voltec Solar conforte son leadership et démontre son audace pour faire avancer concrètement le marché du solaire. Nous avons réussi à résoudre des contraintes techniques complexes sans concession sur nos engagements RSE pour aboutir à un module à coûts maitrisés » Michaël Godet, Directeur Commercial.

Le panneau photovoltaïque coloré le plus puissant du marché sans transiger sur les critères esthétiques

Conformément aux engagements de Voltec Solar en matière de conception vertueuse à faible empreinte carbone, la technologie de ce nouvel équipement est produite en Alsace. Ce nouveau module présente un coloris à l’homogénéité remarquable et des propriétés anti-éblouissement. Cette prouesse réside dans un procédé breveté mettant en œuvre des pigments photoniques traditionnellement utilisés dans l’industrie automobile, technologie exclusive en Europe. Arborant un rouge sombre et profond, cette nuance inédite conçue en étroite collaboration avec les ABF – Architectes des Bâtiments de France – s’intègre harmonieusement avec les toitures en tuiles rouge dans les centres-villes historiques et contribue à préserver le patrimoine des régions. Ce produit vient compléter la gamme résidentielle de Voltec Solar, en tandem avec le module Diamant, dont le coloris noir intégral et le verre effet miroir permettent un rendu d’une homogénéité irréprochable. Son esthétique saisissante a déjà convaincu bon nombre de partenaires et de clients. Voltec Solar travaille d’ores et déjà à une évolution permettant de tendre vers un objectif de rendement de 21% courant 2024.

Encadré

Le TARKA 126 VSMS en chiffres

Puissance nominative : 355 Wc

Poids : 21,5 kg

25 ans de garantie produit et rendement

Finition anti-éblouissement