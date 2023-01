UNITe : une solution clé en main pour les éleveurs de volailles et de gibier qui souhaitent adopter le photovoltaïque

UNITe spécialiste français de production d’ENR se positionne aux côtés des éleveurs pour leur apporter une solution de production d’énergie qui répond aux grands enjeux de durabilité, compétitivité, bien-être des animaux et des travailleurs. UNITe propose une solution clés en main pour les aviculteurs et les éleveurs de gibier : des volières photovoltaïques.

UNITe conçoit des solutions sur-mesure adaptées à chaque typologie d’exploitation. Dans le cadre de ses projets, l’entreprise travaille notamment main dans la main avec les exploitants agricoles afin que l’installation réponde aux spécificités de l’exploitation, à sa localisation et son insertion paysagère et aux directives politiques locales en matière de production d’ENR. Parmi les cibles de l’entreprises, des éleveurs de volatiles en tous genres. Ces éleveurs ont ainsi osé passer au photovoltaïque. Ils témoignent. « Nous avons été démarchés par l’entreprise UNITe pour un projet d’ombrières dans nos parcs de volailles label rouge fermières d’Auvergne. L’étude s’est réalisée en collaboration totale entre la société et nous en tenant compte de nos attentes. Nous sommes régulièrement tenus au courant de l’avancement du dossier. Ce projet sera un plus pour le bien-être animal en s’intégrant dans le paysage et en protégeant nos volailles de certains nuisibles et des aléas climatiques. Le complément de revenu n’est pas négligeable pour nous. » estime Pascal Ruffaut – Saint-Félix (03). « Je suis éleveur de faisans et de perdrix depuis 25 ans et j’ai choisi de travailler avec la société UNITe pour l’implantation d’un parc photovoltaïque. Depuis les premiers contacts, Jean Baptiste, le chargé d’affaires, a été très professionnel et a su écouter mes différentes demandes. UNITe a pris en compte les contraintes de mon activité et a adapté le projet en conséquence dans la rédaction de la promesse de bail. Je les en remercie » souligne Hugo Maugain – Mazerier (03).

