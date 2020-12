Une session virtuelle de The Solar Future en ligne le 15 dÃ©cembre aprÃ¨s-midi

En prévision de l’édition reprogrammée de The Solar Future France le 20 mai 2021 à Paris, une session virtuelle est organisée le 15 décembre 2020 dans l’après-midi. Une sélection d’experts viendront livrer une vue d’ensemble du marché français, abordant des sujets tels que les développements du marché PV (Becquerel Institute), le solaire flottant (BayWa re), les PPA (Pexapark), l’architecture des plantes (SMA) ) et l’hydrogène vert (Smartenergy). L’accès à l’événement, hébergé sur une plateforme événementielle personnalisée, conçue sur mesure pour un réseautage virtuel de haut niveau, est offert à tous ceux déjà inscrits à The Solar Future France, et sera bien entendu ouvert à toute personne s’inscrivant ce jour.

france.thesolarfuture.com/program