Une saison Energie/NumÃ©rique se prÃ©pare avec Digital 113

Le Pôle de compétitivité Derbi est partenaire de la prochaine saison “Digital is Future”, dédiée aux thématiques “Energie/Numérique” et organisée par le Cluster Digital 113. De décembre 2021 à février 2022, de nombreux événements virtuels et en présentiels seront organisés pour établir un diagnostic des enjeux de ces 2 filières et faire en sorte que les acteurs discutent et se rencontrent. Un Appel à Manifestation d’Intérêt, lancé par Digital 113, a pour but d’identifier les solutions numériques proposées par les acteurs du Digital en Occitanie répondant aux enjeux et besoins de la filière énergie. C’est le moment d’agir !

digital-is-future.digital113.fr/publications/digital-is-future-saison-4-appel-a-manifestation-dinteret/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=%20Faites%20le%20pleins%20dactus%20avec%20lHebdo%20by%20Digital%20113%20&utm_medium=email