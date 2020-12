Une premiÃ¨re en France : un simulateur de raccordement photovoltaÃ¯que intÃ©grÃ© au cadastre solaire de Brest mÃ©tropole

Depuis cet automne, en collaboration avec Enedis, principale gestionnaire du réseau public d’électricité en France, le cadastre solaire de Brest métropole intègre désormais un simulateur de raccordement photovoltaïque qui permet d’avoir une estimation des données de faisabilité et d’estimation de coût du raccordement d’une installation.

Particuliers, installateurs électriciens et couvreurs, maîtres d’œuvre, prescripteurs et architectes, peuvent maintenant vérifier le potentiel solaire d’un projet de construction ou de rénovation. Lancé en 2016 par Brest métropole, le cadastre solaire permet aux habitants et professionnels du territoire, via une interface ergonomique et intuitive, de visualiser le potentiel théorique d’ensoleillement et d’ombrage des détails de toitures et des façades. La version 3D apporte d’autres fonctionnalités comme de permettre de varier la période de l’année et ainsi vérifier l’impact d’ombres portées. Différents fonds de plan sont proposés, la version cadastre ou vue aérienne. Plus de 150 000 bâtiments sont couverts sur toutes les communes de la métropole, représentant environ 350 000 pans de toiture.

Mode d’emploi pour utiliser le simulateur de raccordement

Enedis fournit désormais des données de faisabilité et d’estimation de coût du raccordement d’une installation photovoltaïque sous forme d’une API (Application Programming Interface), intégré au cadastre. En effet le raccordement au réseau est un paramètre important à prendre en considération dans un projet.

Cette nouvelle fonctionnalité apportée par Enedis permet, pour le client, une expérience complète et facilitée pour une première approche d’installation du photovoltaïque. Pour découvrir l’outil, il suffit de taper « cadastre solaire Brest métropole » dans un moteur de recherche. Il suffit ensuite de cliquer sur la toiture concernée, puis sur « Vue Enedis » puis de tester son projet avec la surface ou la puissance à installer.