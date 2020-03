Une nouvelle installation solaire thermique pour l’Ehpad de Chauray

L’Ehpad de Chauray s’est doté d’une installation solaire thermique Eklor dans le cadre de la rénovation de son système de production d’eau chaude sanitaire (ECS) et de chauffage. Cette nouvelle réalisation d’Azay Chauffage, installateur basé à La Crèche (79), vient d’être mise en service par les équipes du spécialiste niortais.

La résidence Emilien Bouin de Chauray, à proximité de Niort, a choisi Eklor pour son système ECS solaire. Pour alimenter en eau chaude les 80 chambres et la cuisine de cet établissement, l’installation est équipée d’une station EKSOL 50 et d’un ballon B.SOL de 1500 litres. L’appoint est réalisé par un générateur gaz à condensation. 12 capteurs Eklor C.SOL sont installés en surimposition sur la toiture offrant une inclinaison de 20° et orientée Sud-Est. L’installation a été dimensionnée pour couvrir les besoins en ECS de la résidence, à raison de 15L d’eau chaude par chambre et par jour. Le système de communication LoRaWan intégré à la régulation de la station permet de suivre à distance et en temps réel le fonctionnement du système solaire, via un portail dédié, WebSol I/O.

Teddy Moger, responsable MES et SAV de Eklor a réalisé la mise en service de cette installation : « Nous avons mis en service cette installation solaire le 12 mars dernier, rendez-vous pris dès le matin avec mon contact. Une visite préalable dite de chantier avait été faite le 13 juin 2019. Le travail en exécution de travaux a été particulièrement soigné, ce qui m’a rendu la tâche plus facile. Le process de mise en service commence par la vérification de l’ensemble des composants de l’installation solaire. Une fois faite, je termine les raccordements électriques, paramètre et prépare la connexion à LoRaWAN, une carte micro sd de 4GB est insérée dans son logement, je laisse le tout hors tension. Vient ensuite la partie hydraulique, ou ont été injectés 65 litres de glycol dans le réseau primaire. Enfin, arrive le moment apprécié du client de la mise sous tension, alliée à une pointe de soleil qui apporte la chaleur attendue au ballon solaire. Le tuyau de cuivre est chaud, le débit et la pression sont bons, le compteur communique avec la régulation, LoRa communique bien, les photos du site sont prises, le rapport de mise en service complété et signé. Mise en service effectuée ! »