Une formation Ã  la prÃ©vision solaire de 2 journÃ©es proposÃ©e par Steadysun en partenariat avec INES FORMATION

La production d’électricité d’origine solaire étant variable car dépendante du climat et des phénomènes météorologique. Elle dépend en premier ordre du rayonnement solaire qui lui-même est affecté par de nombreux phénomènes atmosphériques comme les nuages. La prévisibilité de la production solaire est ainsi limitée. Or, les exploitants de centrales, traders en électricité et gestionnaires de réseaux en ont besoin pour exercer leur activité.

Plusieurs solutions permettent de gérer les différents risques liés à la variabilité du solaire :

l’ajustement de la prodution : centrales dispatchables, sur-dimensionnement des installations et écrêtement, spatialement, moyens de stockage, …)

le pilotage de la consommation : effacement, stockage, …

le développement du réseau : renforcement des interconnexions, foisonnement à travers un réseau de production distribué, … Enfin, la prévision de production et de consommation à différents horizons de temps est un outil central qui permet d'optimiser ces différentes solutions.

Comment les prévisions peuvent-elles m’aider à améliorer la rentabilité

de mes installations solaires ?

En quoi peuvent-elles augmenter le rendement de mon portefeuille ?

Comment utiliser les prévisions pour assurer l’équilibre sur le réseau ? Spécialiste de la prévision de production d’électricité solaire, Steadysun met à disposition ses connaissances et son expérience à travers une formation de 2 jours les 20 et 21 novembre 2019 à INES FORMATION au Bourget du Lac (Savoie).

Cette formation permet d’acquérir les bases de la prévision de production solaire et de fournir un aperçu du large éventail d’applications de ces prévisions. Elle permet aux stagiaires :

- D’acquérir les connaissances de base en climatologie et météorologie

- D’analyser la variabilité de la ressource solaire et son impact opérationnel

- De savoir modéliser les systèmes photovoltaïques en fonction des technologies

- De se familiariser avec les solutions de prévisions solaires basées sur l’utilisation de modèles météorologiques et d’images prises depuis le sol et l’espace, leurs performances et leurs limitations

- D’apprendre à interpréter et utiliser les prévisions pour gérer les risques métiers.

