Une entrÃ©e, quatre confÃ©rences : plonger dans le nouveau monde de lâ€™Ã©nergie avec The Smarter E Europe

À quoi ressemblera l’approvisionnement en électricité de demain ? Quelles sont les tendances technologiques qui intéressent le secteur ? Et quels sont les nouveaux modèles commerciaux qui transforment le secteur de l’énergie ? Ces questions et bien d’autres seront au cœur des quatre conférences organisées par la plus grande plateforme européenne du secteur de l’énergie, The smarter E Europe, les 10 et 11 mai 2022. Une seule entrée permettra aux personnes intéressées d’assister à l’Intersolar Europe Conference, l’ees Europe Conference, la Power2Drive Europe Conference et l’EM-Power Europe Conference, de s’informer sur les solutions énergétiques de demain et d’échanger avec les principaux acteurs du secteur.

La transition énergétique prend de l’ampleur, notamment en raison de l’augmentation des prix de l’électricité et du gaz et de l’indépendance recherchée vis-à-vis du pétrole, du gaz et du charbon russes. Pour atteindre les objectifs climatiques et garantir l’approvisionnement énergétique, les énergies renouvelables jouent un rôle de plus en plus important.

A long terme, le secteur de l’énergie sera renouvelable, décentralisé et numérique

Qu’il s’agisse de production, de stockage, de distribution ou d’utilisation, il sera essentiel à l’avenir de relier intelligemment ces différents domaines entre eux. Les chances de développement de solutions d’énergie renouvelable sont très prometteuses en la matière : Le photovoltaïque (PV) a le vent en poupe, tout comme le secteur du stockage, l’électromobilité et les infrastructures de chargement. Le point d’arrivée est déjà connu : à long terme, le secteur de l’énergie sera renouvelable, décentralisé et numérique. Des experts de premier plan viendront expliquer les règles du jeu du nouveau monde de l’énergie sur les marchés nationaux et internationaux lors des quatre conférences de la plateforme d’innovation The smarter E Europe : l’Intersolar Europe Conference, l’ees Europe Conference, la Power2Drive Europe Conference et l’EM-Power Europe Conference. Une seule entrée permettra aux personnes intéressées d’engranger de nombreuses connaissances et d’échanger avec des experts – par exemple sur des thèmes tels que la décentralisation, la numérisation, le couplage de secteurs, les systèmes énergétiques intelligents et en réseau, les systèmes de chargement intelligents, l’e-mobilité ou l’hydrogène vert.

Intersolar Europe Conference : Coup de projecteur sur l’Europe

L’Intersolar Europe Conference informera les acteurs du secteur solaire au sujet des marchés, des technologies et du financement des projets photovoltaïques. Cette année, les projecteurs seront braqués sur l’évolution du marché en Europe. Il y sera notamment question du rôle de l’énergie solaire dans la transition énergétique et des principaux marchés solaires du continent. La conférence se concentrera également sur les centrales et les grandes installations photovoltaïques, notamment en ce qui concerne lePV agricole (utilisation simultanée de surfaces pour l’agriculture et la production d’électricité via des installations photovoltaïques), le PV flottant (installations photovoltaïques flottantes) et le PV intégré au bâtiment (BIPV).

ees Europe Conference : de nouvelles opportunités pour le secteur du stockage

L’ees Europe Conference fournit des informations sur les grandes tendances du marché et de la technologie en matière de stockage, notamment concernant les accumulateurs à batterie et l’hydrogène vert. Les thèmes les plus divers sont abordés – marchés de vente, financement, modèles commerciaux, technologies de production, jusqu’aux aspects liés à la sécurité. On explore par exemple les potentiels de stockage d’électricité dans le commerce et l’industrie. La baisse des prix du stockage ainsi que la multiplicité des utilisations ouvrent de nouvelles opportunités dans ce secteur. Parmi les autres thèmes à l’ordre du jour de la conférence, citons le recours efficace au stockage d’énergie par les gestionnaires de réseau afin d’augmenter la flexibilité des réseaux et garantir ainsi un approvisionnement énergétique fiable.

Power2Drive Europe Conference : mobilité durable et respectueuse du climat

Les véhicules électriques qui se déplacent grâce à une source d’énergie alternative telle que le vent ou l’énergie solaire joueront un rôle clé dans la mise en place d’une mobilité qui soit à la fois respectueuse du climat et durable. Cela ne sera pas possible sans des infrastructures de chargement bien déployées, couvrant l’ensemble du territoire. La conférence présentera les bonnes pratiques applicables aux projets de promotion des infrastructures de chargement, mais aussi de nouvelles solutions permettant d’intégrer les véhicules électriques dans les réseaux existants, ainsi que la possibilité pour les services publics de tirer profit de la gestion du chargement. Les modèles commerciaux qui ont fait leurs preuves, tels que Mobility-as-a-Service, et les nouvelles approches, telles que les solutions de chargement intelligentes et les technologies vehicle to grid, seront également abordés lors de la conférence.

EM-Power Europe Conference : un avenir énergétique connecté et intelligent

Dans l’EM-Power Europe Conference, tout tourne autour des solutions de réseaux intelligents, des bâtiments et des quartiers intelligents ainsi que des modèles commerciaux numériques pour les services publics et les fournisseurs d’énergie. Parmi de nombreux autres thèmes, les experts mettront en lumière la manière dont les petites installations solaires, les accumulateurs domestiques ou les véhicules électriques peuvent être intégrés au réseau électrique ou comment développer ce dernier au plan numérique. La session « Flexibility Markets & Balancing » portera notamment sur le fait que de nouvelles plateformes régissant l’adaptation pour les réseaux de distribution et de transport deviennent la base de la transition énergétique pour les consommateurs actifs et les communautés énergétiques.