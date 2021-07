Une dÃ©gustation solaire de cafÃ©s sur le Tour de France

Café officiel de la Grande Boucle depuis 9 éditions, SENSEO® et son équipe sont de retour, pour vivre une édition 2021 du Tour de France unique. SENSEO® sera à nouveau présent avec sa Caravane pour offrir des moments café irrésistibles, des animations sportives conviviales, tout cela dans une démarche éco-responsable. SENSEO® a choisi de mettre en avant son envie d’aller encore plus loin dans sa démarche d’éco-responsabilité avec un message fort « SENSEO® le café officiel et engagé ».

Au sein du dispositif SENSEO®, l’Espace « Dégustation Café » autonome se démarque particulièrement. Installé au coeur du village départ, SENSEO® et ses équipes acceuilleront chaque matin les invités du Tour pour des échanges autour de dégustations cafés. Cet espace incontournable sera équipé en mobilier adapté favorisant le tri des déchets. Cette année, 20m² de toiture et d’auvents photovoltaïques translucides permettront d’alimenter en énergie 8 machines de café et 2 écrans. Sur les 3 semaines du Tour de France, SENSEO® prendra en compte différents indicateurs pour mesurer ses émissions en C02 et ainsi pouvoir calculer la compensation optimale de ses émissions carbone. Le solaire aura fait sa part…