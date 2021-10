Une centrale Trina Solar de 112MW avec modules Vertex 670W connectÃ©e au rÃ©seau en Chine

Trina Solar a annoncé la récente connexion réussie au réseau d’une centrale PV de 112 MW utilisant des modules Trina Solar 210mm Vertex 670W ultra haute puissance à Dachaidan, Province du Qinghai (Chine). Couvrant une superficie de 217 hectares, le projet photovoltaïque peut fournir environ 220 000 MWh d’électricité verte par an et réduire les émissions de dioxyde de carbone d’environ 200 000 tonnes.

Avec une vaste superficie et une altitude moyenne de plus de 3 400 mètres, la région de Dachaidan offre d’importantes ressources solaires, ce qui en fait un emplacement idéal pour une centrale solaire. Pour maximiser l’efficacité, le propriétaire, Concord New Energy, a recherché des modules photovoltaïques à haut rendement énergétique et à grande fiabilité. Après des comparaisons prudentes, il a été décidé d’utiliser la série Vertex de 670 W de Trina Solar, composée de modules ultra-haute puissance les plus avancés, qui vient d’être lancée au début de cette année. Le premier lot de modules a été expédié le 16 juin ; il n’a fallu que trois mois pour terminer le projet et se connecter au réseau.

Les modules Vertex de 670 W sont conçus pour supporter les conditions environnementales difficiles de ce projet, notamment le désert, les terres inhabitées, la haute altitude, le vent et le sable forts et les énormes différences de température. Les modules ont passé des tests rigoureux, notamment un test de charge de neige non uniforme, un test de soufflerie extrême, un test de charge mécanique à très basse température et un test de grêle, qui ont confirmé leur fiabilité ultra-élevée. En juillet dernier, Trina Solar a publié un rapport en série sur la fiabilité mécanique des modules Vertex de 670 W avec des détails sur les performances exceptionnelles des modules lors de « tests extrêmement difficiles ».

À l’ère de la parité du réseau, les modules avancés de la série Vertex 210 mm présentent des avantages importants en termes de coût d’énergie nivelé (LCOE). En entrant dans l’ère du PV 6.0, Trina Solar se concentre toujours sur la valeur ajoutée pour ses clients en offrant les produits les plus rentables et les plus efficaces possibles.