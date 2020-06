Une centrale Â« flotovoltaÃ¯que Â» portÃ©e par SERGIES surfe sur la vague citoyenne avec Lumo

Une première en Nouvelle-Aquitaine : un parc flotovoltaïque est en cours de construction sur la commune de Saint-Maurice-la-Clouère. Lancé au mois de février dernier, le chantier de cette centrale photovoltaïque flottante bat aujourd’hui son plein avec la mise à l’eau des flotteurs et des panneaux solaires, qui se poursuivra jusqu’à fin juin. Les travaux de raccordement électrique sont planifiés cet été pour une mise en service en septembre 2020. En parallèle à ce chantier hors du commun, une opération de financement participatif citoyen est proposée en exclusivité aux riverains de la centrale.

Portée par SERGIES, filiale de SORÉGIES spécialisée dans la production d’énergies renouvelables, la réalisation de cette centrale est une solution innovante de valorisation d’un espace artificialisé pour la production d’électricité verte.

Valoriser une ancienne carrière remise en eau pour la production d’électricité verte

Cette centrale photovoltaïque flottante est installée sur l’ancienne carrière remise en eau de l’entreprise GSM. Son installation en milieu aquatique permet un gain de productivité, grâce au refroidissement naturel des panneaux photovoltaïques et à la réverbération des rayons lumineux sur l’eau. Ses panneaux photovoltaïques sont entièrement démontables et recyclables. Cette centrale produira plus de 3,3 GWh d’électricité par an, soit l’équivalent de la consommation électrique de 700 foyers. Si tous les lacs artificiels de France, soit 300 km², se convertissaient au photovoltaïque, ils pourraient couvrir les besoins de trois millions de foyers (chauffage et eau chaude sanitaire compris), soit l’équivalent de plusieurs réacteurs de centrales nucléaires.

Donner du sens à son épargne grâce au financement citoyen

Un financement participatif et citoyen ouvre en exclusivité le 12 juin à tous les habitants de la Communauté de Communes du Civraisien en Poitou – pour leur permettre d’investir dans cette centrale flotovoltaïque. Cette opération est proposée par SERGIES, constructeur de la centrale, et son partenaire de longue date Lumo, plateforme d’investissement participatif dédiée à la transition énergétique. A partir du 2 juillet, le financement sera ouvert à tous les habitants du département de la Vienne. Ce financement citoyen propose une enveloppe de 150 000 €. Le montant minimum par souscripteur s’élève à 50 €, le maximum à 2 000 €, pour une durée de 5 ans avec un taux d’intérêt proposé de 4 % par an. En accord avec ses valeurs et ses engagements, SERGIES met en place du financement participatif dans ses projets d’énergies renouvelables afin de permettre aux habitants et aux collectivités de bénéficier directement, indépendamment de tout aléa fiscal, de la richesse générée par leur parc d’énergies renouvelables. Ce financement citoyen permet de donner une traçabilité à son épargne et de lui donner du sens, en investissant dans la production d’énergies bas carbone de son territoire.

Encadré

Les chiffres clés de la centrale

• Surface d’eau brute 4,5 ha

• Surface d’emprise de l’installation 3,9 ha soit 75% du terrain

• Puissance 2,87 MW

• Nombre de modules (0.99 m x 1.978 m) 7 292

• Energie annuelle produite 3 330 MWh/an

• Equivalence consommation électrique 700 foyers

• Economie de CO2 rejetés dans l’atmosphère 1 000 tonnes de CO2/an

• Coût total de l’opération 3 M€