Une BonneCabane, à la fois abri de jardin et module énergie

L’idée trottait dans la tête de Christophe Faure depuis un moment déjà. A l’heure de créer sa BonneCabane à l’usage des particuliers ou des professionnels, il était impensable pour lui de ne pas y associer d’autres fonctions dans le contexte si prégnant d’urgence climatique et de transition énergétique. Ainsi est née un concept hybride, à la fois abri de jardin ou hébergement léger de loisirs très tendance livré prêt à l’emploi, et à la fois module énergie grâce à son potentiel solaire de 2 kWc soit 6 modules de 330 Wc. « La BonneCabane a rejoint la sélection internationale des « 1 000 solutions pour changer le monde » de la Fondation Solar Impulse du suisse Bertrand Piccard qui a réalisé le tour du monde en avion solaire. Ce label est destiné à mettre en lumière les solutions existantes qui sont à la fois propres et rentables, et qui ont un impact positif sur la qualité de vie » confie Christophe Faure, fondateur de la BonneCabane. Installée dans un jardin ou un camping, la BonneCabane peut fournir de l’électricité en autoconsommation dans le but de réduire la facture d’électricité mais aussi les émissions de CO2. Bon pour le portefeuille et la planète !

Avec son architecture inédite et sobre, la BonneCabane offre un espace de près de 9 m² avec son porche couvert. Rangement, stockage, atelier, local technique, pièce de bien-être ou de loisirs créatifs… BonneCabane est un nouvel espace de liberté, à agencer et décorer selon les besoins et les envies, au féminin comme au masculin. Sa surface habitable ne dépassant les 5 m², elle peut être posée sans autorisation de travaux. Immédiatement disponible dès son installation. « Elle est entièrement fabriquée en atelier, avec des matériaux de grande qualité comme le CLT (Cross Laminated Timber), bois lamellé-croisé ou panneau de bois massif français, sélectionnés pour résister plusieurs décennies sans entretien. Elle est livrée par camion et posée, prête à l’emploi, sur le terrain » conclut Christophe Faure. Un hébergement léger tout équipé (plancher porteur intégré, point lumineux, prise électrique et installation pour l’énergie solaire intégrée dans un placard mural) à double usage d’accueil et de production d’électricité renouvelable.

www.youtube.com/watch?v=EWxIIc51g-c&t=3s