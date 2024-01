Une année de reprise après la crise énergétique pour le fournisseur d’électricité Enercoop

Après avoir traversé les turbulences de la crise de l’énergie, le fournisseur d’électricité renouvelable, citoyenne et solidaire Enercoop, accueille de nouveaux client⋅es, met en route de nouveaux projets pour faire avancer concrètement la transition énergétique en France, et fournit toujours plus d’outils afin de permettre à chacun de mieux maîtriser ce sujet crucial.



Obligé de fermer la vente de contrats de fourniture d’électricité pendant une période de 15 mois dûe à la crise énergétique, Enercoop accueille de nouveaux clients depuis le mois de mars 2023.

Réouverture des ventes

Cette reprise est jugée satisfaisante par Olivier Soufflot, Directeur Général Délégué d’Enercoop : “Après plus d’un an de fermeture des ventes et un contexte de prix de l’énergie toujours très élevé, nous avons réussi, en 2023, à convaincre de nombreux clients de nous rejoindre. Il faut, en parallèle, remercier tous ces client⋅es qui nous sont restés fidèles, notamment pendant les moments difficiles que nous avons traversés en 2022. C’est un signe positif pour les années à venir”. En ce début d’année 2024, Enercoop compte environ 100 000 clients.

Des clients soutenus et accompagnés

Ces bonnes nouvelles sont aussi le synonyme d’une gestion exigeante de la clientèle : “Grâce à son service gratuit Mon-Suivi-Conso, Enercoop s’efforce de préserver au mieux le pouvoir d’achat de ses clients”, précise Olivier Soufflot. Ce service permet aux clients particuliers et petits professionnels d’analyser leur puissance souscrite et la puissance réellement utilisée sur les 12 derniers mois. In fine, ce sont près de 600 000 € d’économies qui ont ainsi été proposés à 10 000 clients sous la forme d’une baisse de puissance souscrite (avec une incidence sur le prix de l’abonnement). Des analyses similaires ont été conduites pour des plus grands consommateurs (collectivités et professionnels) menant à un total de 900 000 € d’économies tous profils de clients confondus. Côté relation clientèle, Enercoop a été certifié “Relation client 100 % France, Service France Garanti”. Cette certification vient valoriser le fait que l’ensemble des chargés de clientèle d’Enercoop sont situés en France. Une charte d’engagement à destination des clients a également été publiée cette année pour leur assurer un service humain et de qualité. Il en ressort qu’en 2023, le taux de satisfaction est à hauteur de 95 %.

Enercoop va accélérer ses investissements dans les projets de production d’énergies renouvelables citoyennes

En 2024 Enercoop ambitionne d’accueillir de nouveaux clients, tout en continuant sa démarche de réduction des consommations d’électricité. “En 2023 nos efforts ont permis d’offrir a minima une stabilisation des prix à l’ensemble de nos clients. En ce début d’année nos tarifs baissent en moyenne de 6 %. Ce qui ne nous empêche pas de continuer à renforcer nos actions de lutte contre la précarité énergétique en 2024, les prix de l’énergie restant élevés” ajoute-t-il.

Parallèlement, Enercoop va accélérer ses investissements dans les projets de production d’énergies renouvelables citoyennes pour offrir plus largement à ses clients une énergie basée sur des coûts de production long terme (PPA), avec l’objectif d’atteindre 10-15% des volumes totaux de consommation d’électricité des clients à la fin 2024. 2024 sera aussi marquée par le déploiement d’offres existantes comme le bureau d’étude solaire (pour l’autoconsommation individuelle ou collective à destination des professionnels et collectivités), le centre de formation ou le lancement de nouvelles offres autour de la rénovation énergétique du secteur tertiaire.