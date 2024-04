TSE et mylight150 parmi les premiers signataires du Pacte Solaire

Vendredi 5 avril, TSE et mylight150 ont co-signé le pacte solaire de réindustrialisation soutenu par le ministère de l’Économie, des Finances et la Souveraineté industrielle. Ce pacte vise à accélérer le déploiement du photovoltaïque tout en favorisant une production « made in France et made in Europe ».

TSE, producteur français indépendant d’énergie solaire et acteur de référence de l’agrivoltaïsme, se réjouit de l’engagement fort de Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique et de Roland Lescure, ministre délégué chargé de l’Industrie et de l’Énergie. Le pacte solaire marque l’ambition de faire du photovoltaïque une grande réussite française en poursuivant un double objectif : accélérer la transition énergétique et assurer la souveraineté économique et industrielle. Pour y parvenir, l’ensemble de la filière – les industriels, les acheteurs et les développeurs – et l’État se mobilisent collectivement pour accélérer les déploiements et rebâtir l’industrie française et européenne du photovoltaïque. À travers cette initiative, TSE réaffirme son engagement de maîtriser toute la chaine de valeur de la production d’énergie solaire pour une énergie locale illimitée, la moins chère et décarbonée. Dans cette perspective, TSE est membre fondateur du consortium Holosolis qui porte un projet de gigafactory de fabrication de panneaux solaires en Moselle. Ce grand projet industriel contribuera à accélérer la transition énergétique et à réduire la dépendance aux importations, sachant que plus de

90 % des modules photovoltaïques installés dans l’Union européenne sont importés. Pierre-Yves Lambert, directeur général de TSE déclare : « Nous sommes fiers d’être signataires du pacte solaire de réindustrialisation. Celui-ci représente un élément essentiel de notre volonté de produire une énergie locale et décarbonée. Il doit permettre à notre pays et à l’Europe de revitaliser l’ensemble de la filière du solaire et de rapatrier ses compétences technologiques. TSE dont l’ambition est de développer 10 GW de projets solaires d’ici à 10 ans, apportera la qualité de son savoir-faire, son expérience du marché et sa capacité d’innovation dans un secteur en constante évolution. »

mylight150 enthousiaste de participer à cet élan national

De son côté, « mylight150 s’engage pour la filière industrielle photovoltaïque française en signant ce Pacte de Solidarité Industrielle Photovoltaïque » déclarent Ondine et Virgile Suavet, Co-CEO et cofondateurs de mylight150. « Relocaliser les technologies de pointe dans le solaire est un pari compliqué mais très enthousiasmant. L’autoconsommation résidentielle peut et doit être un marché porteur pour la future production photovoltaïque française : avec un fort potentiel, et une volonté forte de soutenir la filière française de la part des professionnels comme des particuliers ». mylight150 est un groupe français leader dans la production et la distribution de solutions photovoltaïques associées à l’autoconsommation et à l’optimisation énergétique, à destination des particuliers. Il conçoit et distribue des systèmes intelligents de gestion de l’énergie et de solutions d’autoconsommation solaire, notamment avec sa batterie virtuelle intelligente, en France et en Europe. La mission de mylight150 est de réduire durablement les factures d’énergie des maisons et des bâtiments tertiaires. L’entreprise accompagne la transition énergétique de la France tout en agissant pour la souveraineté énergétique française.