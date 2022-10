Trois questions Ã  Michael Godet qui fait son entrÃ©e au comitÃ© de direction de Voltec en qualitÃ© de Directeur Commercial

Très connu des acteurs du photovoltaïque dans le grand Est, Michael Godet relève un nouveau défi chez Voltec Solar. Entretien en trois questions !

Plein Soleil : Vous êtes le nouveau directeur commercial de Voltac Solar. Comment vous définiriez-vous en quelques mots ?

Michael Godet : Je suis un homme engagé et j’ai toujours œuvré du mieux possible à mon échelle aux circuits courts et à la sobriété. J’adore l’univers Photovoltaïque, je suis passionné parce ce que je fais et je crois pleinement au travail collectif afin de développer la part de l’énergie solaire dans le mix énergétique. J’ai notamment participé à la création de centrales villageoise sur le territoire alsacien, je suis également le président de l’association Cap à l’Est et le référent photovoltaïque pour le GMPV au sein de la région Grand Est.

PS : Pourquoi avoir choisi Voltec Solar ?

MG : Voltec Solar est une entreprise familiale qui est à un tournant de son histoire : la capacité de production va être doublée à 500MW, ce qui est inédit en France, et en fera l’un des leaders européens. Cette croissance est réalisée dans une situation de marché particulière : une forte inflation dans tous les secteurs, et notamment celui de l’énergie, un besoin croissant des usages de l’électricité, et une très forte présence de produits asiatiques. Voltec Solar est notamment connu pour son engagement autour de la réduction des impacts environnementaux et attache une importance particulière à la traçabilité des produits et des impacts, avec pour perspective de créer une filière industrielle durable. Je suis vraiment ravi d’intégrer une belle entreprise à taille humaine comme Voltec Solar afin de participer à sa structuration, à son développement commercial ainsi qu’au développement marketing de ses produits. Nous souhaitons œuvrer ensemble pour qu’il y ait une industrie forte qui réponde aux enjeux de souveraineté nationale, tant sur la localisation et la propriété intellectuelle que sur l’approvisionnement des matières premières ou de ses équipements.

PS : On vous sent très inspiré par le local et les circuits courts. Un plus indéniable selon vous ?

MG : La valeur ajoutée d’un fabricant local, en plus de la proximité et du faible bilan carbone, c’est la qualité des produits. Nous souhaitons mettre l’accent sur l’écoute des besoins, l’accompagnement commercial, mais aussi sur le service après-vente afin de satisfaire les demandes qui nous parviennent. Nous continuerons notre travail de recherche et développement pour nous adapter aux particularités du marché français, avec notamment des réponses apportées pour les projets en autoconsommation, pour les projets où les critères des ABFs doivent être pris en compte. Nous collaborons aussi étroitement avec les acteurs de la filière pour développer la circularité pour les éléments qui constituent le panneau solaire.