Trois nouveaux dÃ©partements dans lâ€™escarcelle de PlÃ¼m Ã‰nergie : Eure-et-Loir, de l’Indre et d’Indre-et-Loire

Le fournisseur d’énergie verte Plüm Énergie vient de remporter un appel d’offres public lancé par le SIEIL (Syndicat Intercommunal d’Énergie d’Indre-et-Loire) pour trois départements : l’Eure-et-Loire, l’Indre et l’Indre-et-Loire, et ceci pour fournir en électricité les bâtiments et l’éclairage publics de ces collectivités.

Depuis le 1er janvier 2020 et pour une durée de 3 ans, Plüm Énergie fournit en électricité un peu plus de 8000 sites publics des 400 communes de ces départements ayant adhérées au syndicat. Mais ce n’est pas tout : dans sa volonté marquée d’accompagner les acteurs territoriaux dans leur transition énergétique, Plüm Énergie va plus loin et propose proactivement un outil visant à inciter les collectivités à souscrire à une offre d’électricité verte, via un calcul du (souvent faible) surcoût annuel que cela implique. Ce marché avec le SIEIL est le troisième marché public remporté par Plüm Énergie, et fait désormais du fournisseur un acteur reconnu auprès des collectivités locales.

Eure-et-Loir, Indre & Indre-et-Loire : le défi d’une consommation d’énergie diminuée…

Plüm Énergie a été retenu pour la fourniture en électricité de plus de 8000 bâtiments et équipements publics à travers les départements d’Eure-et-Loir, de l’Indre et d’Indre-et-Loire, suite à un appel d’offres lancé en mars 2019 par le SIEIL, et découpé en plusieurs lots selon les puissances de points de livraison. L’offre de Plüm Énergie, tout à la fois qualitative et compétitive, s’est démarquée de celles proposées par ses concurrents pour l’un des lots correspondant à l’ensemble des sites de puissance inférieure à 36 kilowatts, et ce pour un volume prévisionnel de 50GWh / an (équivalent à l’énergie nécessaire pour alimenter 12 500 foyers). Ce contrat, débuté le 1er janvier 2020, est valable pour une durée de 3 ans. Parmi les sites approvisionnés par Plüm Énergie en électricité, des bâtiments municipaux tels que des écoles, des mairies ou encore des gymnases, mais aussi des parcs, fontaines, châteaux d’eau… ainsi que les différentes infrastructures liées à l’éclairage public, comme les lampadaires, les feux tricolores, les panneaux publicitaires, les caméras de surveillance, etc.

… et un pas de plus dans la transition énergétique des communes et des départements …

Une énergie verte pour un surcoût de seulement 1,2% par an

S’il est essentiel que chacun agisse individuellement à son échelle, les collectivités – directement concernées par un meilleur contrôle de leurs dépenses énergétiques et financières – constituent les acteurs principaux de la transition énergétique. C’est pourquoi Plüm Énergie propose aux communes de les approvisionner en énergie verte via un système de Garanties d’Origine, la décision finale revenant toutefois à chacune d’entre elles. Pour ce faire, Plüm Énergie a mis en place de façon proactive un outil incitatif visant à calculer le surcoût annuel pour la municipalité (en moyenne de l’ordre de 1,2%) que représenterait ce choix d’être approvisionnée en énergie renouvelable. Un outil largement plébiscité par les communes depuis sa mise en place.

Plüm Énergie appréhende et maîtrise l’ensemble des enjeux que représente un marché comme celui du SIEIL. Le fournisseur collabore ainsi en direct avec l’ensemble des membres du groupement d’achat coordonné par le syndicat, quel que soit leur taille, leur connaissance du secteur et leurs besoins, et met à leur disposition des outils adaptés leur assurant une gestion simple et efficace de leur périmètre. Afin de proposer à chacun un accompagnement spécifique, Plüm Énergie propose un interlocuteur dédié à ce marché. Un point d’entrée unique visant également à assurer une certaine cohésion entre les différents adhérents du syndicat.

Des services pour se différencier

« Nous sommes fiers de cette confiance accordée par le SIEIL. Notre développement rapide et notre capacité d’adaptation font aujourd’hui de Plüm Énergie un acteur reconnu auprès du secteur territorial. Les services et outils que nous offrons à ces clients publics sont un réel moyen de nous différencier des autres fournisseurs. » explique Vincent Maillard, co-fondateur et président de Plüm Énergie.

« Le groupement d’achat des syndicats d’énergie du Centre-Val de Loire a muri depuis 2015 et reste exigeant vis-à-vis des prestataires en termes de suivi de nos collectivités, de définition des prix et de leur attractivité ainsi que d’espaces numériques accessibles pour nos membres. Nous avons fait confiance à Plüm Énergie en tant que nouveau fournisseur pour leur approche novatrice de ces sujets et pour faire bénéficier nos communes d’une mise en concurrence au plus près de leurs intérêts. » ajoute Sophie Nicolas, directrice du SIEIL.

Le marché du SIEIL est le troisième marché public remporté par Plüm Énergie, après celui de la Ville de Paris et du SIPPEREC (Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris). Devenu ainsi un acteur de référence auprès des collectivités et des syndicats d’énergies, Plüm Énergie devrait se voir prochainement confier d’autres marchés publics.